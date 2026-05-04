De Segalmex a Dos Bocas: La lista negra de comparecencias que exige el PRI

El bloque del PRI en el Senado ha endurecido su postura frente a la administración federal al anunciar que, desde la Comisión Permanente, insistirá en que figuras clave de la llamada Cuarta Transformación rindan cuentas por presuntas irregularidades y casos de corrupción. El coordinador de la bancada priista, Manuel Añorve Baños, fue tajante al señalar que la transparencia no debe ser selectiva.

El precedente: De Chihuahua a Palacio Nacional

El legislador planteó que, si ya se estableció la práctica parlamentaria de "invitar" a funcionarios a comparecer en alusión directa a la solicitud dirigida a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el mismo criterio debe aplicarse a los actores vinculados con los proyectos y decisiones del actual gobierno federal.

El mayor escándalo de CORRUPCIÓN en el sector alimentario en México tiene nombre: SEGALMEX y ocurrió en el sexenio de López Obrador.



Desde 2019, apenas en el primer año de gobierno de AMLO, comenzaron a registrarse anomalías por desvíos de más de 15 mil millones de pesos,… pic.twitter.com/As4OgNiIbL — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) May 4, 2026

Añorve Baños enfatizó que este mecanismo abre la puerta para que personajes que no necesariamente tienen una personalidad jurídica administrativa vigente puedan acudir al Senado a aclarar cuestionamientos públicos.

Los nombres sobre la mesa: Segalmex y el Tren Maya

La lista de comparecencias que el PRI busca promover incluye temas de alto impacto presupuestal y social:



Andrés López Beltrán ("Andy"): El senador pidió que se investigue su presunta vinculación con negocios generados durante la gestión de su padre.

El senador pidió que se investigue su presunta vinculación con negocios generados durante la gestión de su padre. Ignacio Ovalle Fernández: Se exige que aclare el desfalco de 15 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana ( Segalmex ).

Se exige que aclare el desfalco de en Seguridad Alimentaria Mexicana ( ). Rafael Ojeda (Exsecretario de Marina): Añorve solicitó que el exmando naval aclare señalamientos que lo vinculan como interlocutor en escándalos relacionados con el llamado "huachicol fiscal".

Añorve solicitó que el exmando naval aclare señalamientos que lo vinculan como interlocutor en escándalos relacionados con el llamado "huachicol fiscal". Megaproyectos: Se demandan explicaciones por los sobrecostos en el Tren Maya, los incidentes en el Tren Interoceánico y el desempeño de la refinería Dos Bocas.

El coordinador priista amplió sus críticas hacia la gestión de Petróleos Mexicanos (Pemex) bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, asegurando que el sello de la administración actual es la resistencia a la transparencia.

“El gobierno de la 4T es opaco, no le gusta la transparencia”, afirmó Añorve, al reiterar que su bancada no desistirá en la promoción de investigaciones para esclarecer posibles desvíos de recursos públicos. La propuesta ahora queda en la cancha de la Comisión Permanente, donde se medirá el respaldo de las otras fuerzas políticas a esta "larga lista" de comparecencias.