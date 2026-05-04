¿Van a arrestar a Rubén Rocha Moya? Esta sería su situación después de pedir licencia como gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya por fin pidió licencia tras haber sido señalado por Estados Unidos. Después de días de negar cualquier vínculo con el narco, el mandatario sinaloense decidió apartarse del cargo alegando una "convicción republicana".

Más allá de su discurso de despedida, Rocha está en un momento vulnerable, pues enfrenta una solicitud de detención y extradición por parte del Departamento de Justicia de EU desde el pasado 29 de abril.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

¿Rubén Rocha Moya puede ser arrestado luego de pedir licencia?

Una de las grandes dudas era qué pasaba con la protección legal que tienen los gobernadores: el fuero constitucional. Según explicó el exministro Arturo Zaldívar, la inmunidad procesal está pegada a la función del cargo, no a la persona.

Al pedir licencia y dejar de ejercer como gobernador, Rocha Moya se queda sin protección legal para ser detenido. Esto significa que hoy mismo podría ser detenido como cualquier otro ciudadano si existe una orden en su contra, sin necesidad de pasar por un largo juicio de desafuero.

¿Van a extraditar a Rubén Rocha Moya?

Aunque Estados Unidos quiere juzgarlo en una corte de Nueva York, para que responda ante los cargos de asociación delictuosa para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que no habrá extradición si el gobierno estadounidense no manda las pruebas contundentes que respalden sus acusaciones.

Básicamente, México le está diciendo a la DEA que no basta con el "dicho" de los testigos protegidos.

¿Riesgo de fuga de Rubén Rocha Moya?

La oposición no confía en que Rocha se quede sentado esperando a que lo arresten. Diputados han exigido que se active de inmediato una alerta migratoria nacional.

Temen que Rocha siga los pasos de otros exjefes policiales o funcionarios que terminaron escondidos en países como Paraguay o Argentina. "Que ninguno cambie su identidad", advirtieron legisladores, pidiendo que se vigilen puertos y aeropuertos para evitar que el exgobernador desaparezca del mapa.

Sinaloa en la mira...



Rubén Rocha Moya pidió licencia al cargo de gobernador para enfrentar investigaciones por presuntos nexos con el narco y el Congreso estatal la aprobó en minutos.



En su lugar, designaron como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, cercana a su… pic.twitter.com/4mcDVTnIav — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 3, 2026

Los señalamientos contra Rocha Moya comenzaron con la caputra de "El Mayo"

Los señalamientos comenzaron formalmente con la carta de Ismael "El Mayo" Zambada, donde aseguraba que Rocha tenía una cita con él el día de su captura. Esa revelación, sumada a las investigaciones de la DEA que señalan al gobernador por facilitar el transporte de droga a cambio de sobornos de "Los Chapitos", es lo que hoy tiene a Sinaloa bajo la mirada de Estados Unidos.

Rocha dice que se va para "limpiar su nombre", pero la justicia estadounidense lo ve como un cómplice necesario para el negocio del fentanilo.