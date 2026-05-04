Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 4 de mayo
La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre el Consejo Nacional de Morena que se llevó a cabo el pasado domingo 3 de mayo en medio de acusaciones por Estados Unidos.
Luego de que este fin de semana se llevara a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se definieron las rutas estratégicas para la segunda mitad del año y se eligió a Ariadna Montiel como líder del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, la presidenta Sheinbaum es cuestionada sobre los acuerdos de la autodenominada Cuarta Transformación.
Mañanera de Sheinbaum hoy 4 de mayo: ¿Qué dijo sobre el Consejo Nacional Morena?
Luisa María Alcalde en la mañanera
Luisa Alcalde aparece en la conferencia matutina de Sheinbaum ya como Consejera Jurídica. Y su primera tarea es justificar por qué Rocha Moya no puede ser extraditado a EE.UU.
Blindan a Rubén Rocha Moya: Diputados de Morena lo defienden tras vincularlo al narco desde EU
¿Quién es quién en los precios?
Iván Escalante, titular de Profeco, dio a conocer el quién es quién en los combustibles.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México, desde Palacio Nacional.