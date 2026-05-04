Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 4 de mayo

Luego de que este fin de semana se llevara a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde se definieron las rutas estratégicas para la segunda mitad del año y se eligió a Ariadna Montiel como líder del partido, en sustitución de Luisa María Alcalde, la presidenta Sheinbaum es cuestionada sobre los acuerdos de la autodenominada Cuarta Transformación.