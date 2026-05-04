Operativo en Chihuahua: FGR cita a 50 personas tras muerte de agentes de la CIA

La Fiscalía General de la República (FGR) sigue con las investigaciones sobre el operativo realizado entre el 17 y 19 de abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, pero que terminó marcado por un accidente mortal y posibles irregularidades.

El caso ha escalado por la participación de agentes extranjeros de la CIA y las condiciones en las que se llevó a cabo la intervención en la zona conocida como la Sierra del Pinal.

¿Por qué la FGR citará a casi 50 personas por el operativo en Chihuahua?

De acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara, cerca de 50 personas que participaron en el operativo serán llamadas a declarar en los próximos días. El objetivo es reconstruir lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Las entrevistas forman parte de una serie de actos de investigación que buscan esclarecer cómo se planeó y ejecutó la intervención, así como determinar si hubo fallas en la coordinación o en los protocolos de seguridad.

Además, la FGR ya solicitó información a diversas autoridades para verificar si los involucrados contaban con acreditaciones oficiales y permisos vigentes para participar en este tipo de acciones.

Cita FGR a 50 elementos y funcionarios de Chihuahua



Afirman que participaron en el operativo donde murieron 2 agentes de la CIA



Aquí no piden pruebas y dicen que se aplicará todo el peso de la ley



Le urge a la Fiscalía tapar el caso del narcogobernador de Sinaloa pic.twitter.com/VXYWtHqXmt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2026

¿Qué se investiga sobre los agentes extranjeros fallecidos?

Uno de los puntos más delicados del caso es la presencia de agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia, quienes murieron tras la volcadura del vehículo en el que viajaban al concluir el operativo.

La FGR busca confirmar si estos agentes contaban con autorización legal para operar en territorio mexicano y si su participación fue debidamente notificada a las autoridades correspondientes. También se indaga si su presencia podría constituir una violación a la Ley de Seguridad Nacional, lo que elevaría la gravedad del caso.

Accidente tras operativo: el contexto de la tragedia en Chihuahua

El accidente ocurrió cuando los elementos regresaban del operativo contra el crimen organizado. En el percance murieron cuatro personas, entre ellas el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta.

A ellos se sumaron dos instructores estadounidenses que participaban en labores de capacitación táctica en la entidad. Este hecho encendió las alertas no solo por la pérdida de vidas, sino por las posibles implicaciones legales derivadas de la colaboración internacional en operativos de seguridad.

La Fiscalía dejó claro que llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias. Insiste en que es la única autoridad competente para este tipo de indagatorias y que se actuará con firmeza si se detectan irregularidades.

