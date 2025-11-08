Alessandra Rojo de la Vega presenta su primer informe de Gobierno

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rinde este sábado su Primer Informe de Gobierno. Se espera que la funcionaria centre su mensaje en los ejes de seguridad, la lucha contra la extorsión y la recuperación de espacios públicos, marcando un claro contraste con la administración anterior y con el Gobierno de la Ciudad de México.

Sigue aquí la cobertura EN VIVO y el minuto a minuto de los anuncios más importantes desde el Frontón México, en el corazón de la alcaldía.