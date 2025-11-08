Alessandra Rojo de la Vega presenta su primer informe de Gobierno
EN VIVO: Alessandra Rojo de la Vega rinde su Primer Informe en la alcaldía Cuauhtémoc. Sigue el minuto a minuto, los anuncios clave en seguridad y los invitados.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, rinde este sábado su Primer Informe de Gobierno. Se espera que la funcionaria centre su mensaje en los ejes de seguridad, la lucha contra la extorsión y la recuperación de espacios públicos, marcando un claro contraste con la administración anterior y con el Gobierno de la Ciudad de México.
Sigue aquí la cobertura EN VIVO y el minuto a minuto de los anuncios más importantes desde el Frontón México, en el corazón de la alcaldía.
¿De qué hablará Alessandra Rojo de la Vega?
La alcaldesa de la Cuauhtémoc dará su primer informe, en los que abordará los esfuerzos de iluminación y mejorar el espacio público en el primer cuadro de la ciudad.
Este sábado, la alcaldesa de #Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentará su Primer Informe de Gobierno, detallando los avances de su administración.
¿Dónde es el Primer Informe de Gobierno de Alessandra Rojo de la Vega?
Este sábado, en el Frontón México de la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega rendirá su primer informe como alcalde de la Cuauhtémoc.
Se espera que en el informe dé a conocer los detalles sobre los avances logrados en estos temas clave para la demarcación.
