Alfredo Adame: de aspirante político a protagonista de escándalos

No es la primera vez que un político protagoniza escándalos relacionados en el ámbito político y también en problemas con la ley, prueba de ello es Alfredo Adame, quien presuntamente recibió una golpiza en Tlalpan, este es el paso del actor por la política.

Hace apenas poco más de un año, Alfredo Adame recorría las calles de Tlalpan para buscar votos que le permitieran obtener una curul en San Lázaro.

Sin embargo, sus aspiraciones quedaron en eso, luego de que fue captado agrediendo con palabras altisonantes a personas que pasaban por los lugares donde ofrecía volantes sobre su campaña.

El video del momento en que se las mentaba se volvió viral y algunas personas osaron llamarlo por teléfono para recibir una grosería personalizada.

El entonces candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) hizo de este escándalo su lema de campaña, pero de poco le sirvió pues en las elecciones de junio de 2021, Alfredo Adame obtuvo apenas el 1% de la votación en Tlalpan y en su casilla solo tuvo un voto.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

El ex candidato político de nuevo llamó la atención por una pelea de la que fue víctima en calles de Tepepan, en Tlalpan, que le causaron varias secuelas, de acuerdo con declaraciones del actor.

Alfredo Adame relata su versión de lo sucedido este miércoles en el incidente de #Tepepan.



📹 (@VentaneandoUno) pic.twitter.com/jTwJc2Vbju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2022

Esta no es la primera pelea que protagoniza Alfredo Adame, ya que en febrero protagonizó otro escándalo en calles de la Ciudad de México.

La pelea inició en un altercado vial y que en palabras del actor Alfredo Adame, una niña quiso presuntamente robarle su cartera.

Y el tae kuan do????

Alfredo Adame ja ja ja ja

La niña ja ja pic.twitter.com/xfG4DFRIxs — zopilota (@zopivsgeraldine) January 26, 2022

Otra de las peleas por las que el ex candidato político llamó la atención fue en abril pasado, mostró sus dotes en las artes marciales cuando se enfrentó a golpes con el abogado de su enemigo, Carlos Trejo, otro personaje con quien ha protagonizado dimes y diretes mediáticos.