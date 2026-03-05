¿Votar desde los 16? Movimiento Ciudadano lanza propuesta de reforma electoral

Movimiento Ciudadano presentó este jueves su propuesta de Reforma Electoral, en la que plantea diversos cambios al sistema electoral mexicano, entre ellos la posibilidad de que los jóvenes puedan votar a partir de los 16 años, la implementación de un voto electrónico escalonado y la nulidad de elecciones en caso de que un candidato sea asesinado durante el proceso.

El coordinador nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, explicó que la propuesta busca modernizar el sistema democrático y responder a problemáticas que han marcado procesos electorales recientes en el país.

Además, señaló que el partido está dispuesto a analizar el contenido de la iniciativa de Reforma Electoral enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese sentido, no descartó que Movimiento Ciudadano pueda respaldar algunos de sus artículos, siempre y cuando coincidan con los planteamientos del partido.

“Si suman nuestras propuestas, podríamos votar a favor de algunos artículos”, indicó el dirigente, al referirse al proceso de discusión legislativa que se prevé en torno a los cambios al sistema electoral.

Propuestas de reforma electoral de Movimiento Ciudadano

Entre los puntos centrales de la iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano destaca la ampliación del derecho al voto para que los ciudadanos puedan participar en elecciones desde los 16 años.

Asimismo, el partido plantea la implementación de un sistema de voto electrónico de manera gradual o escalonada, con el objetivo de modernizar los procesos electorales y facilitar la participación ciudadana.

Otro de los puntos relevantes es la propuesta de establecer la nulidad de una elección en caso de que durante el proceso electoral sea asesinado alguno de los candidatos, una medida que busca responder al contexto de violencia política que se ha registrado en distintos procesos electorales.

Morena define tareas organizativas rumbo a procesos electorales

En paralelo, dentro de Morena se definieron nuevas tareas de organización territorial entre algunos de sus principales cuadros políticos.

De acuerdo con el senador y consejero del partido, Manuel Rafael Huerta, además de la designación de Adán Augusto López como responsable del llamado “Ejército electoral” en la cuarta circunscripción, otros liderazgos del movimiento también recibirán encargos dentro de la estructura de organización.

El legislador explicó que se trata de tareas relacionadas con la organización, preparación, seguimiento y acompañamiento en el territorio, así como de apoyo a la dirección nacional del partido.

Entre los nombres mencionados para estas responsabilidades se encuentran Ricardo Monreal, Mario Delgado, Sergio Salomón Céspedes y Alejandro Peña, quienes participarían en las distintas circunscripciones electorales para fortalecer la estructura territorial de Morena.