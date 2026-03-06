Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum desde Guadalajara hoy viernes 6 de marzo

La presidenta Sheinbaum dijo que es una buena noticia el hecho de hayan comenzado los trabajos de revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Aseguró que es positivo este hecho pues beneficia a las industrias y los trabajadores de los tres países.

"Sí, muchísimas asociaciones, pues es lógico que la mayoría de las empresas de Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado porque se han beneficiado ellos, sean beneficios de los trabajadores, y además sabemos que la colaboración y la integración económica con respeto a nuestras soberanía, pues nos ayuda mucho a la economía de los países", dijo.