Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Sheinbaum desde Guadalajara hoy viernes 6 de marzo
Este viernes 6 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la "Mañanera del Pueblo" desde Guadalajara, Jalisco, en una visita cargada de simbolismo y tensión. La mandataria podría ser cuestionada sobre el estado actual de la seguridad en la entidad tras cumplirse semanas de la histórica detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sobre revisión de T-MEC
La presidenta Sheinbaum dijo que es una buena noticia el hecho de hayan comenzado los trabajos de revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Aseguró que es positivo este hecho pues beneficia a las industrias y los trabajadores de los tres países.
"Sí, muchísimas asociaciones, pues es lógico que la mayoría de las empresas de Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado porque se han beneficiado ellos, sean beneficios de los trabajadores, y además sabemos que la colaboración y la integración económica con respeto a nuestras soberanía, pues nos ayuda mucho a la economía de los países", dijo.
Salida de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU
La presidenta se refirió a el cambio de la titular de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, por el senador Markwayne Mullin.
Dijo que se continuará trabajando, como se ha hecho hasta ahora, con completa, coordinación en materia de Seguridad y Migración entre Mexico y la Unión Americana, así como que sé continuará pugnando por el respeto de los con nacionales que viven y trabajan en aquella nación.
¿Avances en el campo de exterminio en Teuchitlán?
García Harfuch destacó que van 47 personas detenidas por el hecho del campo de adiestramiento, pues recalcó que no se tiene suficiente información para decir que era un campo de exterminio, pues solo se tiene los detalles de que una persona falleció en el lugar.
Tres fuerzas rumbo al Mundial 2026
Almirante Ramón Lara Romero, Comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026, informó que como parte del plan Kukulkán se autorizó la creación de 3 fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede del Mundial integradas por:
-99 mil 388 elementos de las Fuerzas Armadas
- 188 binomios canófilos antiexplosivos y antienervantes
- 2 mil 136 vehículos militares y 378 vehículos civiles
-24 aeronaves
Fuerzas Armadas en Jalisco
El general Román Villalvazo Barrios detalló que habrá al menos 17 mil 625 elementos de las Fuerzas Armadas en Jalisco para que se garantice la seguridad durante la realización del Mundial 2026.
Plan de Defensa Aérea (Mundial 2026)
El Gral. Román Villalvazo Barrios, Jefe de Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, explicó la estrategia del Plan Kukulcán, donde se diseñó un dispositivo especial de seguridad basado en anillos de protección. Detalló que se autorizó el despliegue de tres destacamentos con 99 mil elementos, además de 188 binomios caninos especializados en detección de explosivos, así como drones y otros equipos tecnológicos.
En cuanto a la protección del espacio aéreo, anunció que se publicará un decreto presidencial para crear un destacamento de defensa y delimitar la vigilancia aérea, la cual estará a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana. Para ello se emplearán aeronaves de gran alcance, aviones no tripulados, aeronaves de intercepción y sistemas antidrones.
Omar García Harfuch da reporte del operativo tras caída de "El Mencho"
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer el reporte del operativo tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), "El Mencho". Asimismo, destacó que se pondrá en marcha el operativo "Kukulcán" rumbo al próximo Mundial 2026.
Reporte incidencia delictiva
En la conferencia mañanera desde Guadalajara se dio el reporte de incidencia delictiva en el estado de septiembre de 2024 a febrero de 2026.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Usualmente se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional. Pero este viernes, la presidenta se encuentra en Guadalajara, Jalisco.