¿Te dieron dos citas para la visa americana? Esto significa cada una

Tramitar la visa americana puede generar muchas dudas, especialmente cuando el sistema muestra dos citas obligatorias antes de saber si el documento será aprobado. Muchos solicitantes se preguntan por qué deben acudir primero a un lugar y después al consulado o embajada, pero aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué necesito para tener la visa americana?

El trámite inicia con el llenado del formulario DS-160 en línea, documento en el que el solicitante proporciona información personal, laboral y sobre el motivo del viaje a Estados Unidos.

Una vez completado el formulario, se obtiene un número de confirmación, con el que se debe crear una cuenta en el sistema de citas para continuar con el proceso y realizar el pago correspondiente.

Para 2026, la tarifa para la visa de no inmigrante B1/B2 es de 185 dólares, de acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en México.

Tras confirmar el pago, el sistema habilita la posibilidad de agendar dos citas distintas: una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en la embajada o consulado estadounidense.

¿Qué es el CAS y por qué es tan importante?

El Centro de Atención al Solicitante (CAS) es la primera parada del proceso y se encuentra en las mismas ciudades donde hay consulados estadounidenses.

En este lugar no se realiza la entrevista de visa, sino que se recaban los datos biométricos del solicitante, los cuales incluyen:



Fotografía digital

Huellas dactilares

Esta información se integra a la base de datos del Departamento de Estado para verificar la identidad del solicitante, y la fotografía tomada será la que aparezca en la visa en caso de que sea aprobada.

Por esta razón, la cita en el CAS debe realizarse antes de la entrevista consular, generalmente con al menos un par de días de diferencia.

Durante esta visita no hay preguntas sobre el viaje. El procedimiento suele ser rápido: el personal revisa el pasaporte, la confirmación del formulario DS-160 y la hoja de cita, después toma la fotografía y escanea las huellas.

¿Vas a solicitar una visa? ¡Asegúrate de que tus datos de contacto sean correctos!

Proporcionar tu número de teléfono y correo electrónico en tu aplicación DS-160 y en el portal de citas de manera precisa es fundamental para tu proceso de visa. Aquí te decimos por qué.

¡Revisa… pic.twitter.com/2jWhOYIBXs — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 18, 2026

La segunda cita: la entrevista que define si obtienes la visa americana

Después de acudir al CAS, el solicitante debe presentarse en la embajada o consulado de Estados Unidos, donde un oficial consular realiza la entrevista.

En esta etapa el funcionario analiza la información proporcionada en la solicitud y puede hacer preguntas sobre:



Motivo del viaje

Situación laboral

Vínculos con México

Planes de estancia en Estados Unidos

Con base en esa entrevista y en los datos biométricos previamente registrados, el oficial determina si la visa es aprobada o rechazada.

Si el documento es autorizado, el pasaporte con la visa suele enviarse por paquetería o puede recogerse posteriormente en un centro autorizado.

¿Qué llevar para mi cita del CAS o la de la entrevista?

Para acudir tanto al CAS como a la entrevista consular se debe presentar:



Pasaporte mexicano vigente

Página de confirmación del formulario DS-160

Hoja de confirmación de la cita impresa

Las autoridades también recomiendan llegar al menos 15 minutos antes, ingresar con el celular apagado y mantener el rostro descubierto para la toma de fotografía.

¿Cuánto cuesta la visa americana?

Además del costo actual de 185 dólares, el gobierno estadounidense contempla la aplicación de un cargo adicional llamado “Visa Integrity Fee”, que se sumaría únicamente en caso de que la visa sea aprobada.