El programa Hoy No Circula se mantiene activo este sábado 7 de marzo de 2026 en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México. ¿Qué automóviles deberán descansar este primer sábado del mes?

El objetivo de este programa es reducir la contaminación ambiental y el tránsito vehicular, pero no respetar esta norma contempla la aplicación de una multa a los conductores que salgan aun cuando no tengan permitido circular según su placa y holograma.

¿Qué autos descansan el sábado 7 de marzo de 2026 por Hoy No Circula?

Como cada sábado, la medida ambiental se aplica para ciertos autos dependiendo del holograma de verificación y el número de placa, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente.

Para este sábado 7 de marzo de 2026, los vehículos que tendrán que descansar son aquellos que tengan las siguientes terminaciones de placas y holograma:

Terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9

(Por ser el primer sábado de cada mes)

Holograma 1

Holograma 2

(Todos los sábados)

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula el 7 de marzo de 2026?

Los automóviles que están exentos del programa Hoy No Circula para este sábado 7 de marzo de 2026 son los que tengan:

Holograma 0 y 00

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:

Vehículos de emergencia

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

Las restricciones vehiculares se aplican para los conductores en la CDMX y el Edomex en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla sanciones económicas para los conductores que no lo respeten.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de 113.14 pesos diarios actualmente, por lo que la sanción económica va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

En el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.