Pete Hegseth advierte ataques unilaterales contra cárteles y sus aliados políticos

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, encabezó este día los entrenamientos y ejercicios militares de la Alianza Contra los Cárteles, integrada por 19 naciones, en territorio panameño. El mensaje fue contundente: Washington atacará a los cárteles del narcotráfico y a sus cómplices políticos, ya sea de forma bilateral, multilateral o incluso unilateralmente, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren.

Este endurecimiento del discurso llega en un contexto donde México enfrenta señalamientos directos desde la justicia estadounidense sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Las acusaciones han llevado incluso a que el término “narcopartido” sea utilizado para referirse a Morena, lo que ha generado una fuerte reacción del gobierno mexicano, que busca contrarrestar estas narrativas.