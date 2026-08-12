Cumbre contra el narcoterrorismo: Colombia se une al Escudo de las Américas, pero México sigue fuera
En Panamá se celebró la reunión del Escudo de las Américas contra el narcoterrorismo en todo el continente.
En Panamá se celebró la reunión del Escudo de las Américas contra el narcoterrorismo, con la participación de ministros, secretarios y militares de casi 20 países, donde Estados Unidos marcó la agenda. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que Colombia se une a la cumbre con la llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella.