"¡Migajero del poder!": “Alito” Moreno arremete contra Noroña por lujos en la Corte

El ambiente entre los senadores volvió a subir de tono y, esta vez, el centro de la discordia no fue una reforma de ley, sino el estilo de vida de la alta burocracia. Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI, lanzó una dura embestida contra Gerardo Fernández Noroña, a quien acusó de haberse convertido en el "abogado de oficio" de los excesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El motivo de la indignación del priista gira en torno a un escándalo que circula con fuerza en la opinión pública: la reciente adquisición de camionetas de lujo blindadas para los ministros de la Corte, con un valor cercano a los dos millones de pesos cada una.

Mientras millones de ciudadanos observan con asombro este despliegue de presupuesto, Alejandro Moreno arremetió contra la postura de Noroña, señalando una contradicción flagrante: ¿Cómo se puede defender la austeridad mientras se justifican derroches que parecen sacados de otra época?

El choque no solo pone bajo la lupa los gastos del Poder Judicial, sino que reaviva una batalla política donde la "indignación ciudadana" es el arma principal.

A ver, @fernandeznorona. Te voy a contestar con estas palabras porque es lo mínimo que te mereces, porque todo México sabe que eres una mierda de persona que no vale nada.



¡Claro que tengo seguridad! Porque ustedes, pinches narcopolíticos terroristas y comunistas, que están… pic.twitter.com/Zo01qaMT7K — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 27, 2026

"Alito", llama "migajero del poder" a Fernández Noroña

El senador del PRI no perdió la oportunidad para insultar de nueva cuenta a Fernández Noroña quien antes criticó a Moreno por acompañarse de escoltas de seguridad. El dirigente priista de inmediato le respondió también en sus redes sociales.

Le dijo a Fernández Noroña que los únicos responsables de la fuerte inseguridad que hay en el país son los gobiernos de Morena que se han convertido en narcopolíticos comunistas y terroristas aliados al crimen organizado y los narcotraficantes quienes tienen amenazada la vida de quienes alzan la voz para oponerse a esa situación.

Fue duro contea el morenista y le dijo que "todo México ya sabe que es una mierda de persona que no vale nada. Eres, un sinvergüenza, un lacayo, un esbirrio, una hipócrita, rata corrupta, una vergüenza, un migajero del poder viviendo gracias a lo que te avientan desde arriba".

Y ahí no paró la cosa: "todavía no has entendido algo muy simple; que tu palabra ya no vale nada, la vendiste, la regalaste, la cambiaste por aplausos y migajas. Antes criticabas, hoy justificas. Antes exigías, hoy obedeces. No piensas, sólo repites. Ya no representas a nadie".

Y por si fuera poco agregó: "te topaste con pared. Tú carrera política se acabó. Nadie te soporta. Ya conocemos tu verdadera cara. Muy valiente contra las mujeres, muy bravucón cuando los jóvenes te cuestionan, pero muy cobarde cuando te alcanza la realidad".

Pero además, le soltó de tajo: "debería dar vergüenza ser parte de un narcorégimen terrorista y comunista, una narcodictadura que se alió con el crimen organizado y que llegó al poder al costo de la sangre de los mexicanos. Tú eres uno de los peores traidores a México".