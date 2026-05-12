Marko Cortés explota por el acoso contra Isabel Díaz Ayuso

El senador del PAN, Marko Cortés, volvió a lanzar críticas contra Morena por las reacciones que surgieron durante la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El panista calificó lo ocurrido como un acto de intolerancia política y aseguró que la presión y las protestas generadas por simpatizantes y figuras cercanas a Morena terminaron afectando la agenda de la funcionaria española.

Según Marko Cortés, este tipo de situaciones representan un “atropello a la libertad de expresión” y muestran señales de autoritarismo que, dijo, afectan la imagen del país frente al mundo.

¿Qué dijo Marko Cortés sobre Isabel Díaz Ayuso?

A través de un posicionamiento público en su cuenta de "X", el legislador del PAN expresó su rechazo a las críticas y manifestaciones contra Isabel Díaz Ayuso durante su estancia en México.

“Es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno”, señaló.

Marko Cortés (@MarkoCortes) volvió a denunciar el rechazo de #Morena hacia Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) su visita a #México.



Señaló que fue un acto antidemocrático, un atropello a la libertad de expresión y reflejo del autoritarismo que impera. “México no puede normalizar la… pic.twitter.com/Aew4vizTOK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

También aseguró que en cualquier democracia la libertad de expresión debe garantizarse, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas.

El senador consideró que la presidenta de la Comunidad de Madrid fue víctima de una persecución política impulsada por sectores ligados a Morena.

¿Por qué hubo polémica durante la visita de Isabel Díaz Ayuso?

La visita de Isabel Díaz Ayuso generó polémica desde su llegada al país debido a las diferencias ideológicas entre la política española y sectores de izquierda en México.

En distintos momentos de su agenda hubo críticas, protestas y cuestionamientos por parte de personajes vinculados a Morena y simpatizantes del movimiento. Las tensiones crecieron luego de que algunos eventos programados sufrieran modificaciones y se hablara incluso de cancelaciones relacionadas con el ambiente político generado durante su visita.

Aunque no se han detallado oficialmente todos los cambios en su agenda, el tema desató debate en redes sociales y entre actores políticos mexicanos.

PAN acusa daño a la imagen de México rumbo al Mundial 2026

Marko Cortés también relacionó este episodio con la imagen internacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es inaceptable que cualquier figura pública, nacional o internacional, tenga que cancelar su gira de trabajo por la intolerancia y el acoso sistemático de un gobierno.



En toda democracia la libertad de expresión es fundamental.



Lamentable que @IdiazAyuso haya sido rehén de la… — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 8, 2026

El senador advirtió que situaciones de confrontación política e intolerancia podrían enviar un mensaje negativo al exterior justo cuando el país se prepara para recibir a miles de visitantes internacionales.

“A casi un mes de que inicie el Mundial 2026 en México, este tipo de episodios proyectan una imagen de intolerancia y falta de hospitalidad”, afirmó. México debe mostrarse como un país abierto, plural y respetuoso de las diferencias políticas.