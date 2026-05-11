¿Tu carro circula? Así aplica el Hoy No Circula este lunes en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula operará con normalidad este lunes 11 de mayo de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México, así confirmaron autoridades capitalinas y mexiquenses que mantendrán las restricciones vehiculares habituales, por lo que miles de automovilistas deberán revisar si sus unidades pueden circular para evitar multas y complicaciones en medio de un día que se prevé complicado por el regreso de vacaciones y las movilizaciones anunciadas.

¿Qué autos no circulan este lunes 11 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa ambiental, este lunes deberán suspender circulación los vehículos con las siguientes características:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1

Holograma 2

La medida aplica desde las primeras horas del día tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en diversos municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y revisar rutas alternas debido a que se espera un incremento considerable en el tráfico vehicular.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Autos exentos del Hoy No Circula

Aunque el programa restringe la circulación a ciertos vehículos, también contempla excepciones para algunos automovilistas.

Los vehículos que sí podrán circular este lunes sin riesgo de sanción son:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios médicos

Estas unidades podrán transitar con normalidad incluso ante posibles congestionamientos provocados por las manifestaciones y bloqueos carreteros.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa?

No respetar el Hoy No Circula puede derivar en sanciones económicas importantes, además de posibles remisiones al corralón.

En el Estado de México, la multa vigente para 2026 asciende a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a aproximadamente 2 mil 346 pesos.

Mientras tanto, en la Ciudad de México la sanción puede ir de 20 a 30 veces la UMA, lo que representa pagos de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la infracción aplicada por las autoridades.

Recomiendan revisar restricciones ante posibles contingencias

Especialistas en movilidad recomendaron a los conductores mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las condiciones ambientales o el incremento en contaminación podrían modificar temporalmente el funcionamiento del programa.

Además del Hoy No Circula regular, una eventual contingencia ambiental podría endurecer las restricciones vehiculares en la Zona Metropolitana del Valle de México durante los próximos días.

