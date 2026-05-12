Ayuso acusa boicot en México en una entrevista con Javier Alatorre

“El gobierno mexicano es intolerante ante las críticas y ante quienes piensan diferente”. Así resumió Isabel Díaz Ayuso lo que vivió durante su visita a México, donde asegura que sufrió, acoso, boicot y persecución política.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que tuvo que abandonar anticipadamente parte de su gira para evitar poner en riesgo a su equipo, empresarios, periodistas y ciudadanos que tenían programadas reuniones con ella.

Según Ayuso, la presión comenzó incluso antes de llegar al país y aumentó conforme avanzaban sus actividades públicas. La política española aseguró que hubo protestas, intentos de sabotaje y presiones para cancelar eventos donde participaría.

En medio de la polémica, también surgieron cuestionamientos sobre si el caso se convirtió en un distractor político frente a otros temas que han golpeado al escenario nacional en las últimas semanas, entre ellos las acusaciones relacionadas con presuntos narcopolíticos y señalamientos contra figuras de Morena.

Sin embargo, Ayuso insistió en que era importante contar públicamente lo que vivió durante su estancia en México.

¿Por qué Isabel Díaz Ayuso acortó su visita a México?

De acuerdo con la presidenta madrileña, la decisión de modificar su agenda ocurrió después de detectar un ambiente de tensión alrededor de varios eventos programados.

Ayuso explicó que originalmente tenía contempladas actividades en cuatro estados de México, reuniones con empresarios mexicanos y españoles, visitas a medios de comunicación y asistencia a eventos culturales y empresariales.

Sin embargo, aseguró que comenzaron protestas y acciones para intentar cancelar o afectar sus apariciones públicas. “Desde que supieron del viaje no han dejado de boicotearlo, de mentir sobre él y manipular lo que hacíamos”, afirmó.

La funcionaria española incluso aseguró que hubo filtraciones sobre las personas que sostendrían reuniones con ella, situación que consideró delicada para la seguridad de empresarios y periodistas involucrados.

Ayuso habla de presión contra empresarios y periodistas

Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones fue la supuesta presión contra personas que tenían previsto reunirse con ella durante su visita.

Ayuso aseguró que algunos empresarios y periodistas recibieron advertencias o fueron señalados públicamente por participar en encuentros relacionados con su gira. También mencionó que hubo amenazas para cancelar sedes de eventos y presiones contra algunos recintos donde participaría. “Eso no puede pasar en democracia”, expresó durante la entrevista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sostuvo que la libertad y el respeto a distintas posturas políticas deberían garantizarse sin importar ideologías.

¿Qué dijo Isabel Díaz Ayuso sobre México y Morena?

Durante la conversación, Ayuso criticó el clima político que, desde su perspectiva, vive México actualmente. La funcionaria española acusó que existe una división social promovida desde el poder político y aseguró que empresarios y opositores enfrentan un ambiente complicado.

También cuestionó la forma en que, según ella, se confronta a distintos sectores sociales y económicos. “Hay una parte de la población a la que quieren mantener dividida”, comentó. Además, afirmó que varios empresarios mexicanos le expresaron preocupación por el deterioro institucional y económico del país.

Noroña y López Obrador reaparecen en la discusión

Las declaraciones de Ayuso también reactivaron comentarios y fragmentos de discursos de Andrés Manuel López Obrador y Gerardo Fernández Noroña relacionados con pobreza, aspiracionismo y programas sociales.

En la entrevista se retomaron posturas del expresidente sobre el apoyo a sectores vulnerables y las críticas a las élites económicas, así como declaraciones de Noroña sobre las condiciones de pobreza que vivió en su infancia.

La polémica rápidamente se trasladó a redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones entre quienes respaldaron las declaraciones de Ayuso y quienes criticaron sus señalamientos sobre la política mexicana.

Visita de Ayuso vuelve tema internacional

La gira de Isabel Díaz Ayuso no solo provocó debate político en México, también tuvo eco en medios españoles y entre actores políticos de ambos países.

La presidenta madrileña insistió en que su intención era fortalecer vínculos culturales, económicos y empresariales entre México y España, además de participar en eventos internacionales como los Premios Platino y actividades culturales en Aguascalientes.

Pese a la controversia, Ayuso aseguró que seguirá defendiendo sus posturas y manteniendo relación con ciudadanos y empresarios mexicanos.