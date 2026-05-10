VIDEO: Agricultores de Zacatecas sacan de restaurante a diputada de Morena para exigirle apoyo

Organizaciones campesinas inciaron protestas desde el 8 de mayo para denunciar que no reciben apoyo para el cultivo de frijol en Zacatecas; los inconformes rompieron diálogos con las autoridades estatales y federales, incluso sacaron a una diputada de Morena de un restaurante de lujo para ser atendidos.

En videos que circulan en redes sociales, entraron a un restaurante ubicado en el Centro Histórico, donde se encontraba la diputada de Morena, Soledad Luévano, y el Secretario de la Función Pública, Ernesto González Romo, a quienes les exigieron que respondieran las demandas de los campesinos.

Sacan de restaurante de lujo a diputada de #Morena entre reclamos 🫵



Campesinos que protestaban en el Centro Histórico de #Zacatecas por la falta de apoyos al cultivo de frijol irrumpieron en un restaurante tras romper el diálogo con el gobierno estatal. En el lugar confrontaron… pic.twitter.com/d4Nbjs4VA9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 9, 2026

Campesinos protestan en Zacatecas por inclumplimiento sobre frijol

Entre las demandas de los agricultores se encuentra el cumplimiento por parte del gobierno federal, que se responda a la compra de frijol y la crisis que hay en el sector. También acusaron que el gobernador David Monreal de no dar solución y piden la destitución del encargado del programa de acopio para el Bienestar en Zacatecas.

Tanto la diputado como el funcionario accedieron a acompmpañar a la comitiva hacia el Centro Histórico para escuchar las demandas de los campesionos.

Las protestas de los agricultores no es nueva: desde marzo han protestado por las condiciones del campo. Y recientemente el jueves irruompieron en el Congreso estatal luego de que se fijó el precio de acopio en 16 mil pesos por toneladas.

Tensión en Zacatecas por protestas de campesinos

Este 9 de mayo se reavivó la tensión en calles de Zacatecas, luego de que protestantes denunciaran presuntos actos de represión y uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones realizadas en distintos puntos de Zacatecas en las que exigen solución a la crisis del frijol.

Elementos antomotín desalojaron la Mega Velaria donde se congregaron manifestantes, hay al menos cinco personas detenidas, que pretedían impedir el concierto que se realizaría con motivo del Día de las Madres, en protesta por la falta de respuesta a los agricultores.