¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera? Resumen del 12 de mayo

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la próxima semana llegarán a México para encabezar la cumbre entre nuestro país y la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros funcionarios, para firmar el acuerdo mundial globalizado entre México y la Unión Europea.

"Es un acuerdo muy importante, porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencia al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos que es obviamente para nuestro campo, abre una nueva oportunidad, reconoce también varias denominaciones de origen de méxico e incorpora nuevas disciplinas a este tratado que provenía del año 2000… entonces por ejemplo lo incluía comercio digital, tampoco había un capítulo sobre pymes y todo eso pues será parte de nuevo acuerdo", dijo.