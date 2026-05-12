¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera? Resumen del 12 de mayo
Lo más relevante de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional este martes 12 de mayo de 2026.
Este martes 12 de mayo de 2026, durante la mañanera de Sheinbaum, se puso fin a la incertidumbre que rodeaba al fin de las clases en el país. Las autoridades educativas confirmaron que la SEP no adelantará las vacaciones de verano, manteniendo firme la fecha oficial de cierre del ciclo escolar. En Azteca Noticias te detallamos lo más relevante expuesto hoy en Palacio Nacional.
¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera? Decisión de SEP de no adelantar vacaciones
Cumbre para firmar el acuerdo Mundial Globalizado entre México y la UE
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la próxima semana llegarán a México para encabezar la cumbre entre nuestro país y la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien es la presidenta de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros funcionarios, para firmar el acuerdo mundial globalizado entre México y la Unión Europea.
"Es un acuerdo muy importante, porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencia al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos que es obviamente para nuestro campo, abre una nueva oportunidad, reconoce también varias denominaciones de origen de méxico e incorpora nuevas disciplinas a este tratado que provenía del año 2000… entonces por ejemplo lo incluía comercio digital, tampoco había un capítulo sobre pymes y todo eso pues será parte de nuevo acuerdo", dijo.
Sobre el calendario de la SEP
La presidenta confirmó que después de la reunión que sostuvieron ayer autoridades de Educación Pública de todo el país, se acordó que continuarán vigentes las seis semanas de vacaciones y la salida para estas será el 15 de julio como se tenía programado en el calendario escolar de principios de año.
#EnLaMañanera | El calendario escolar se queda como estaba.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026
La presidenta @Claudiashein confirmó que continuarán vigentes las seis semanas de vacaciones y la salida será el 15 de julio tal como se tenía programado.https://t.co/5kPIsmh7Ig pic.twitter.com/fLJdE1ZqCz
"Hubo como saben sobre todo madres y padres de familia y maestros que no estuvieron de acuerdo, y entonces se reunieron nuevamente y tomaron la decisión de dejar el calendario como estaba y en todo caso si algunas de las entidades que normalmente se hace, ya sea por las altas temperaturas o por el tema del mundial, decidiera recorrer la salida que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas actividades, fue la decisión que tomó el consejo educativo, donde participa el secretario de Educación Pública y los secretarios de las entidades de la República", dijo.
Detenciones clave en el país
El secretario Omar García Harfuch destaca que, como parte del seguimiento operativo y financiero a esta misma estructura criminal, y resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por el Gabinete de Seguridad, en Zapopan, Jalisco, elementos de la Secretaría de Defensa y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, realizaron una operación de precisión donde fue detenido César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero y logístico de esta organización criminal y responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico.
Reporte de incidencia delictiva
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dio a conocer el informe de incidencias delictivas en el mes de abril.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.