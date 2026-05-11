“Serán narco cómplices": PAN presiona a Morena por posible protección a Rubén Rocha Moya tras ser acusado en EU

La presión política contra Rubén Rocha Moya escaló luego de que legisladores del PAN advirtieran que los diputados de Morena y sus aliados podrían convertirse en "cómplices" si frenan cualquier intento de juicio político tras las acusaciones por narcotráfico presentadas en Estados Unidos.

El señalamiento ocurre después de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York incluyeran al gobernador de Sinaloa dentro de una imputación formal relacionada con delitos de narcotráfico y armas; el caso ha provocado un nuevo choque político en México, donde opositores exigen que las acusaciones sean investigadas a fondo.

PAN acusa posible protección política a Rocha Moya

Durante sus declaraciones, el diputado panista Germán Martínez lanzó uno de los posicionamientos más duros hasta ahora; aseguró que si Morena impide avanzar un juicio político contra Rocha Moya, estaría protegiendo a un “narco gobernador”.

El legislador también cuestionó el contraste entre la situación de violencia que vive Sinaloa y la protección política que, según dijo, rodea al mandatario estatal; incluso afirmó que miles de ciudadanos desearían tener la misma seguridad que hoy tiene el gobernador.

En su intervención, mencionó casos de víctimas de violencia y madres buscadoras, al tiempo que acusó a legisladores oficialistas de cerrar filas frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos.

"Esa seguridad que tiene un narcogobernador la queremos para las mexicanas, los mexicanos. Yo, como michoacano, la hubiera querido para Hipólito Mora, para Carlos Manzo. Es doblemente criminal proteger a criminales y desamparar a las madres buscadoras; es doblemente criminal proteger al narcogobernador Rocha y al mismo tiempo que se estén clausurando los negocios en Culiacán por el clima de violencia.

"Es doblemente criminal decir que es soberano denunciarlos; soberano es señalarlos, valiente es decirles narcogobernadores, narcopartidos, narcopolítico y, si no prospera este juicio político, narcocómplices a los diputados", sentenció.

El caso Rubén Rocha Moya que lo vincula al narcotráfico

La acusación presentada por fiscales estadounidenses señala a Rubén Rocha Moya por presunta conspiración para la importación de narcóticos, además de delitos relacionados con posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; de acuerdo con el expediente, las penas podrían alcanzar cadena perpetua y una condena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

El caso también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos mandos de seguridad, perfiles políticos y autoridades municipales; las investigaciones forman parte de una ofensiva más amplia contra redes vinculadas al narcotráfico y tráfico de armas.

Presión internacional y debate político en México

La acusación surgió en medio de una mayor presión de Estados Unidos contra estructuras ligadas al tráfico de drogas; autoridades estadounidenses sostienen que estas organizaciones no podrían operar sin apoyo o protección desde espacios de poder.