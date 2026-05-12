Entre lluvias e inundaciones, evita multas: así aplica el Hoy No Circula este martes 12 de mayo

Las fuertes lluvias que golpearon la Ciudad de México y el Estado de México durante las últimas horas complicarán todavía más la movilidad este martes 12 de mayo ; por eso, antes de salir de casa conviene revisar qué vehículos no pueden circular bajo el programa Hoy No Circula, ya que un descuido podría terminar en multa, corralón y horas atrapado entre el tráfico provocado por tormentas e inundaciones.

La restricción vehicular se mantiene activa en las 16 alcaldías de la CDMX y en varios municipios mexiquenses del Valle de México; además del caos vial generado por las lluvias, autoridades capitalinas mantienen vigilancia para detectar vehículos que incumplan con el programa ambiental.

¿Qué autos no circulan este martes 12 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del Hoy No Circula, este martes deberán suspender circulación los vehículos con:



Holograma 1 y 2

Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto significa que si tu automóvil cumple con alguna de estas características, no podrá circular durante ese horario; ignorar la medida podría derivar en sanciones económicas y traslado al corralón.

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Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Lluvias y tráfico complicarán la movilidad en CDMX y Edomex

Las tormentas registradas durante la noche dejaron inundaciones, encharcamientos y tráfico pesado en distintos puntos de la capital y el Estado de México; avenidas principales del sur de la CDMX y municipios mexiquenses reportaron circulación lenta debido a acumulación de agua.

Por ello, autoridades recomiendan salir con tiempo, revisar rutas alternas y confirmar si el vehículo puede circular antes de intentar trasladarse; la combinación de lluvia intensa y operativos de tránsito podría generar retrasos importantes durante gran parte del día.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están obligados a detenerse. Este martes sí podrán circular sin restricciones:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad con acreditación correspondiente

También se recordó que vehículos con placas foráneas deben respetar las restricciones cuando circulen dentro de la zona metropolitana.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede salir caro; las multas superan los 3 mil pesos y, además del pago económico, existe riesgo de que el vehículo sea enviado al corralón, lo que incrementa todavía más los gastos por arrastre y liberación.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula opera en toda la Ciudad de México y en municipios del Estado de México como Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, entre otros puntos metropolitanos.

Ante las lluvias y las complicaciones viales previstas para este martes, revisar el calendario antes de salir puede ahorrar tiempo, dinero y problemas.