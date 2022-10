Dan de alta a 43 estudiantes intoxicados en Álamo, Veracruz

Fueron 48 en total los estudiantes intoxicados de la Escuela Secundaria Técnica número 67 que fueron hospitalizados en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz.

Luego de más de 30 horas en observación, este miércoles comenzaron a dar de alta a los primeros estudiantes. Son adolescentes que se desmayaron a partir de las 10 de la mañana del lunes después de un acto cívico en su escuela ubicada en una comunidad de Álamo.

Empero, los padres de familia desconocen todavía cuál fue la causa por la que sus hijos estuvieron tanto tiempo en el hospital.

“No hay un diagnóstico; intoxicación a determinar, me dicen aquí nada más. Cómo me la dan de alta (a la niña) si no tienen un diagnóstico"; dijo con preocupación Rocío Badillo, madre de una de las estudiantes que estuvo hospitalizada.

Por su parte, autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado descartaron que los estudiantes hubieran ingerido o inhalado alguna droga.

Cinco estudiantes permanecen bajo observación médica

“Todos salieron negativos, todos están negativos a metanfetaminas, cocaína; es decir, todas las pruebas que yo mencioné, todas negativas"; declaró en conferencia de prensa, Gerardo Díaz Morales, Secretario de Salud en Veracruz.

En tanto, se realizan ya otros estudios que, según la autoridad de salud estatal, se van a dar a conocer en un máximo de ocho días.

“Estamos pensando que el origen pudiera ser alguna bacteria, un campylobacter; pudiera ser una situación virus-bacteria, un hongo, incluso"; concluyó Díaz Morales, el titular de la Secretaría de Salud en la entidad veracruzana.

Por su parte, Leonor, madre de familia, comentó: “Tienen que seguir, no porque me den de alta a la niña ahí se acaba, tienen que dar una respuesta. Estuve platicando con un médico que viene de Xalapa, nos tienen que dar una respuesta y una solución de todo esto”.



En total fueron dados de alta 43 estudiantes de la secundaria, el resto se mantiene estable y en observación.