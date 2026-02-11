¡Hasta 28°C! Planteles de la UNAM registran algunas de las temperaturas más altas de CDMX

El calor no solo se sintió en las calles de la Ciudad de México, también llegó a las aulas. El 10 de febrero de 2026, varios planteles de la UNAM aparecieron entre los puntos con mayor temperatura máxima de la capital, con registros cercanos a los 29 grados, de acuerdo con datos oficiales de Protección Civil.

Los lugares con mayor temperatura máxima en la Ciudad de México hoy 10 de febrero

Entre los puntos donde se registraron las temperaturas más elevadas destacan estaciones ubicadas en distintas alcaldías, principalmente en el norte y centro de la capital. Estos fueron algunos de los registros más altos:



Los Cipreses, Coyoacán: 29.2 °C

ENP 2 UNAM , Iztacalco: 28.9 °C

, Iztacalco: 28.9 °C Martín Carrera, Gustavo A. Madero: 28.4 °C

Tezontle, Iztacalco: 28.4 °C

Santa Úrsula, Coyoacán: 28.2 °C

Molino del Rey, Miguel Hidalgo: 27.7 °C

Agrícola Oriental, Iztacalco: 27.7 °C

Lomas Zaragoza, Iztapalapa: 27.7 °C

Estos datos confirman que el calor se concentró en zonas urbanizadas con alta densidad poblacional y menor presencia de áreas verdes, lo que incrementa el efecto de isla de calor.

Distribución espacial de las #TemperaturasMáximas registradas el 10-02-2026, por las redes de: SGIRPC, SEDEMA, CONAGUA, SENEAM, PEMBU-UNAM y SEMAR.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/bIF71wyKTi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 11, 2026

Planteles de la UNAM que registraron altas temperaturas este miércoles

Un aspecto que destacó del reporte fue la presencia de planteles de la UNAM entre los sitios con temperaturas más altas, particularmente escuelas de nivel medio superior, identificadas como ENP y CCH. Los planteles que registraron valores elevados fueron:



ENP 2 UNAM (Iztacalco): 28.9 °C

ENP 6 UNAM (Coyoacán): 27.8 °C

ENP 4 UNAM (Miguel Hidalgo): 27.4 °C

ENP 8 UNAM (Álvaro Obregón): 27.0 °C

CCH Azcapotzalco: 27.2 °C

Clima en CDMX y Edomex este 11 de febrero

Este martes 11 de febrero se prevén condiciones de cielo despejado con presencia de bruma a lo largo del día en la Ciudad de México y el Estado de México. Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco, mientras que en zonas serranas del Edomex se espera ambiente muy frío con posibles heladas.

Por la tarde, el ambiente será cálido, sin pronóstico de lluvia en ambas entidades. En la Ciudad de México, la temperatura mínima oscilará entre 7 y 9 grados Celsius, con máximas de 27 a 29 grados. En Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 1 a 3 grados y una máxima de 24 a 26 grados.