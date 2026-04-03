‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu': Finaliza la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Bajo un sol implacable y una temperatura que alcanzó los 28 grados, la alcaldía Iztapalapa reafirmó su posición como el epicentro de la fe en México al realizar la 183 representación del Viacrucis este 3 de abril de 2026. Entre el fervor de miles de fieles y un despliegue de seguridad sin precedentes, el Cerro de la Estrella volvió a convertirse en el Gólgota para escenificar el sacrificio de Jesús de Nazaret.

#ViacrucisdeIztapalapa | Casi 3 millones de almas reunidas por la fe



La representación número 183 de la Pasión de Cristo en #Iztapalapa se llevó a cabo, reconocida por primera vez como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO.



Alrededor de 2 millones 800… pic.twitter.com/0QqxpR0gOt — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026

El Camino de la Amargura

La jornada comenzó desde temprano en la Macroplaza al Cuitláhuac, donde se llevó a cabo el juicio ante Poncio Pilatos. Tras la sentencia, inició la Vía Dolorosa por los ocho barrios tradicionales.

Arnulfo Morales, el joven intérprete de Jesús cargó una cruz de aproximadamente 90 kilos, enfrentando tres caídas que marcaron los momentos de mayor tensión y dramatismo para los asistentes.

Uno de los pasajes más conmovedores fue el encuentro con la Virgen María y el gesto de piedad de la Verónica, instantes que detuvieron el tiempo entre rezos y llanto de los devotos que flanquearon las calles de Hidalgo y Estrella.

Culminación en el Calvario

Cerca de las 16:30 horas, la procesión alcanzó la cima del Cerro de la Estrella. Tras el pasaje del remordimiento de Judas Iscariote, se procedió a la elevación de la cruz.

Con las palabras "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", se consumó el acto supremo de entrega, sumiendo a la multitud en un silencio absoluto que marcó el fin de la agonía física del personaje.