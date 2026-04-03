tva (1).png

‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu': Finaliza la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Cobertura total del Viacrucis 2026: revive todos y cada uno de los momentos más solemnes y conmovedores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa este Viernes Santo.

Viacrucis Iztapalapa 2026
Así se vivió EN VIVO la Pasión de Cristo por el Viernes Santo | Fernando Ramírez/Azteca Noticias

Escrito por: Ollinka Méndez,Viridiana Castillo

Bajo un sol implacable y una temperatura que alcanzó los 28 grados, la alcaldía Iztapalapa reafirmó su posición como el epicentro de la fe en México al realizar la 183 representación del Viacrucis este 3 de abril de 2026. Entre el fervor de miles de fieles y un despliegue de seguridad sin precedentes, el Cerro de la Estrella volvió a convertirse en el Gólgota para escenificar el sacrificio de Jesús de Nazaret.

El Camino de la Amargura

La jornada comenzó desde temprano en la Macroplaza al Cuitláhuac, donde se llevó a cabo el juicio ante Poncio Pilatos. Tras la sentencia, inició la Vía Dolorosa por los ocho barrios tradicionales.

Arnulfo Morales, el joven intérprete de Jesús cargó una cruz de aproximadamente 90 kilos, enfrentando tres caídas que marcaron los momentos de mayor tensión y dramatismo para los asistentes.

Uno de los pasajes más conmovedores fue el encuentro con la Virgen María y el gesto de piedad de la Verónica, instantes que detuvieron el tiempo entre rezos y llanto de los devotos que flanquearon las calles de Hidalgo y Estrella.

Culminación en el Calvario

Cerca de las 16:30 horas, la procesión alcanzó la cima del Cerro de la Estrella. Tras el pasaje del remordimiento de Judas Iscariote, se procedió a la elevación de la cruz.

Con las palabras "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", se consumó el acto supremo de entrega, sumiendo a la multitud en un silencio absoluto que marcó el fin de la agonía física del personaje.

Viernes Santo: así se vive EN VIVO el Vía Crucis en Iztapalapa 2026

Sigue aquí EN VIVO el Viacrucis de Iztapalapa 2026

Azteca Noticias trae para ti la 183 Representación de "La Pasión de Cristo" en Iztapalapa.

Tradición nacional: Taxco y San Luis Potosí celebran Procesiones del Silencio

La fe trasciende las fronteras de la capital. Este Viernes Santo, miles de devotos se reunieron en Taxco, Guerrero, y en San Luis Potosí para llevar a cabo sus emblemáticas Procesiones del Silencio, eventos considerados entre los más importantes y solemnes de la Semana Santa en México.

En ambas ciudades, el recorrido de las imágenes religiosas por las calles principales se realizó en una atmósfera de absoluto respeto, atrayendo tanto a creyentes locales como a turistas que presenciaron las enseñanzas del Viacrucis.

¡Playas de México al tope! Destinos turísticos alcanzan ocupaciones récord este Viernes Santo

Mientras la Ciudad de México vive una jornada de fe y procesiones, las costas mexicanas registran una afluencia masiva de turistas. Durante este Viernes Santo, los principales destinos de playa reportan cifras que superan las expectativas para este periodo vacacional de Semana Santa 2026.

* Caribe Mexicano: Supera el 82% de ocupación con más de un millón de visitantes disfrutando de las playas de Quintana Roo.
* Puerto Vallarta: Se encuentra al límite con un 90% de capacidad hotelera y temperaturas de 31 grados, ideales para los paseos por el Malecón.
* Ixtapa Zihuatanejo: Reporta una intensa actividad turística y gran afluencia en sus principales atracciones acuáticas.

Solemne Procesión del Silencio recorre el Zócalo capitalino

En un ambiente de profundo recogimiento y duelo, cientos de fieles participan esta noche en la tradicional Procesión del Silencio en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana.

Portando velas encendidas, los contingentes recorren las calles del Centro Histórico en un mutismo absoluto, interrumpido únicamente por el sonido tenue de tambores que marcan el paso. Imágenes de Cristo y la Virgen Dolorosa encabezan este acto de fe que contrasta con el bullicio habitual del corazón de la Ciudad de México.

Fieles con velas encendidas avanzan en la oscuridad durante la Procesión del Silencio frente a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, con la fachada principal y la Plaza de la Constitución de fondo, durante la noche del Viernes Santo 2026.
Procesión del Silencio en el centro de la CDMX | Azteca Noticias

Conclusión de la Vía Dolorosa en el Cerro de la Estrella

Tras horas de una agonía marcada por el esfuerzo físico extremo y la entrega espiritual, Jesús de Nazaret ha fallecido en la cruz. En la cima del Cerro de la Estrella, convertido hoy en el Monte Calvario, se ha consumado el sacrificio más grande de la fe cristiana ante la mirada de miles de fieles.

Con las palabras 'Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu', se marca formalmente el fin de la Vía Dolorosa y el inicio de un tiempo de reflexión para los asistentes.

La representación número 183 de Iztapalapa llega así a su momento más solemne, rindiendo tributo a una tradición que define el Viernes Santo en la Ciudad de México.

El último aliento

Un silencio sobrecogedor se ha apoderado de la cima del Cerro de la Estrella. Tras clamar su sed y recibir vinagre en una esponja, Jesús de Nazaret ha pronunciado sus últimas palabras en la cruz. Con un gesto de entrega absoluta, ha encomendado su espíritu a su Padre, marcando el final de su agonía física en esta representación número 183.

Este momento, el más sagrado de la cristiandad, ha sido presenciado por miles de personas que, a pesar del cansancio y el calor extremo, se mantuvieron firmes en las laderas del cerro. Con la muerte simbólica, se consuma el acto de fe más importante de México.

El momento más crítico: Palabras desde la cruz

En la cima del Cerro de la Estrella, bajo un sol abrasador y ante el silencio sepulcral de miles de asistentes, se ha vivido el pasaje de las Siete Palabras. Jesús de Nazaret, en el momento más crítico de su agonía, ha lanzado un mensaje de misericordia extrema: 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen'.

Este acto de perdón hacia sus verdugos ha marcado un contraste absoluto con las mofas de los soldados romanos y el desafío de los ladrones que cuelgan a su lado. Uno de ellos, Gestas, lo ha increpado exigiendo que, si realmente es el 'Hijo de Dios', use su poder para salvarse a sí mismo y a ellos.

La elevación de la cruz: El instante definitivo

Todo está listo en la cima del Cerro de la Estrella. Tras una agonía extenuante a lo largo de los ocho barrios, Jesús de Nazaret ha sido preparado para el momento final de la representación.

En este instante, se lleva a cabo la elevación de la cruz ante la mirada de miles de fieles que mantienen un silencio absoluto en señal de respeto.

Sobre su cabeza, el cartel que lo identifica como el 'Rey de los Judíos' sentencia su destino en este acto supremo de entrega que marca el corazón de este Viernes Santo en la Ciudad de México.

El Monte Calvario: La Crucifixión de Jesús

En un ambiente de absoluto silencio y devoción, se ha alcanzado el punto máximo de la Pasión en Iztapalapa. El Cerro de la Estrella, convertido simbólicamente en el Monte Calvario, ha sido el escenario de la crucifixión de Jesús de Nazaret frente a miles de fieles que aguardaban este momento bajo el intenso sol de la tarde.

El acto se ha consumado entre los pasajes bíblicos del arrepentimiento de Dimas y el orgullo de Gestas, los dos ladrones crucificados junto a él.

Con este potente mensaje de entrega y fe, concluye la agonía física representada en esta edición número 183, reafirmando por qué esta tradición es el pilar de la Semana Santa en la Ciudad de México.

El destino de Judas Iscariote: Entre la culpa y la traición

Mientras Jesús se prepara para el desenlace de la Vía Dolorosa, en la cima del Cerro de la Estrella se ha vivido uno de los pasajes más intensos y cargados de simbolismo: el enfrentamiento de Judas Iscariote con su propio remordimiento.

Tras haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata y marcar su entrega con un beso, el personaje de Judas refleja la ambición y la deslealtad ante una multitud que observa en silencio.

Este momento, previo a la crucifixión, marca un punto de tensión máxima en la representación, subrayando la carga emocional de esta tradición que cumple 183 años.

Un acto de piedad en el cruce de las calles Hidalgo y Estrella

En medio del sofocante calor y el agotamiento extremo, se ha vivido uno de los momentos más conmovedores de la jornada en el cruce de las calles Hidalgo y Estrella. La Verónica se ha acercado a Jesús de Nazaret para limpiar su rostro con un lienzo, en un gesto de profunda compasión que detuvo por unos instantes la tensión de la procesión.

Este acto simbólico, donde la imagen de Jesús queda grabada en la tela, ha sido recibido con rezos y silencio por parte de los miles de asistentes que abarrotan las faldas del Cerro de la Estrella. Es el último momento de alivio antes de que comience el ascenso definitivo para la crucifixión.

Tensión máxima en Iztapalapa: Jesús cae por tercera vez

Bajo un agotamiento físico extremo que ya es evidente en el rostro de Arnulfo Morales, intérprete de Jesús, se ha registrado la tercera caída en el camino al Calvario. En este punto crítico de la representación, ha tenido lugar el encuentro con el Judío Errante, quien en un acto cargado de simbolismo le niega el descanso.

Este pasaje es uno de los más tensos de la 183 edición, ya que marca el último obstáculo antes del ascenso definitivo al Cerro de la Estrella. Pese a las mofas de los soldados y el cansancio acumulado, la fe de los miles de asistentes sostiene el ánimo de la procesión, que se prepara para el momento culminante de la crucifixión.

Dolor y fe: Jesús cae por segunda vez

El cansancio físico extremo se ha hecho evidente en el recorrido. Jesús de Nazaret ha sufrido su segunda caída en el ascenso hacia el Calvario. Según reportes en el lugar, el intérprete carga con el peso de la cruz tras días de ayuno y poco descanso, lo que hace que cada paso sea una prueba de resistencia absoluta.

Inmediatamente después de este momento, se ha producido el encuentro con su madre, la Virgen María. Entre el llanto de los asistentes y el esfuerzo visible del joven intérprete, este pasaje ha marcado el punto de mayor emotividad en lo que va del Viernes Santo.

Primera caída en el camino al Calvario

Un momento de alta tensión y emoción se ha vivido en las calles de Iztapalapa. Jesús de Nazaret ha sufrido su primera caída debido al intenso agotamiento y al peso de la cruz de madera.

Bajo las burlas de los soldados romanos y el asombro silencioso de los miles de fieles presentes, el joven que interpreta a Jesús logró levantarse para continuar con la procesión. Este acto de resistencia es uno de los pasajes más esperados por los devotos, quienes acompañan el recorrido con cánticos y oraciones.

* Estado del recorrido: La procesión avanza lentamente por los barrios tradicionales.

Comienza la Vía Dolorosa: Rumbo al Calvario

La representación número 183 del Viacrucis de Iztapalapa ha entrado en su etapa más solemne. Tras concluir el juicio, el actor que interpreta a Jesús ha comenzado su recorrido con la cruz a cuestas, marcando el inicio de la Vía Dolorosa.

Este momento, considerado el punto más alto de la Semana Santa 2026, congrega a miles de personas que observan el paso de la procesión hacia el Cerro de la Estrella. La atmósfera es de profunda reflexión y entrega, simbolizando el camino de redención para los fieles.

* Punto actual: Calles del centro de la alcaldía, iniciando el ascenso.
* Clima: Se mantiene el intenso calor en la zona; las autoridades piden a los asistentes no descuidar la hidratación.

Multitudes se congregan en las calles aledañas

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa alcanza uno de sus puntos de mayor afluencia. Miles de asistentes se encuentran apostados en las calles principales y vías alternas para observar el paso de la procesión.

Se reporta una atmósfera de profunda devoción, con un operativo de seguridad activo para canalizar a los feligreses.

* Estado vial: Cierres totales en el perímetro del Cerro de la Estrella y la Macroplaza.
* Recomendación: Mantenerse hidratado y localizar los puntos de atención médica instalados por la alcaldía.

Fe bajo fuego: El sol no detiene a la multitud que abarrota Iztapalapa

Iztapalapa enfrenta una jornada marcada por un calor sofocante. El sol cae sin tregua sobre los miles de fieles que, desafiando las altas temperaturas, continúan arribando a los ocho barrios.

Con sombrillas, gorras y mucha paciencia, los asistentes buscan desesperadamente cualquier rincón con sombra o un punto estratégico para presenciar el paso del Viacrucis, demostrando que la fe en el oriente de la ciudad es más fuerte que el clima implacable.

"Él anhelaba ser Cristo": El sueño que Arnulfo y su familia cumplen hoy en Iztapalapa

"Él deseaba con todo el corazón ser Cristo... y hoy ese sueño se hizo realidad". Con estas palabras, los padres de Arnulfo describen el sentimiento de ver a su hijo encabezar la Pasión de Iztapalapa.

Para esta familia, el papel de Jesús trasciende la actuación; es la culminación de años de entrega y una disciplina que abarcó tanto lo físico como lo espiritual.

Entre el orgullo y la emoción, sus padres aseguran que Arnulfo se preparó al 100% para este momento, demostrando que en los ocho barrios la fe no es solo una creencia, sino una herencia de sacrificio y sueños que se cumplen ante los ojos de millones.

Pasión en el corazón de la CDMX: El Zócalo revive el Viacrucis con teatro clásico

El corazón de la Ciudad de México también es escenario de la Pasión de Cristo con la 25.ª edición de la representación a cargo de la compañía Fénix Novohispano.

En plena Plaza de la Constitución, el teatro clásico revive el Viacrucis ante la mirada de cerca de un centenar de personas, entre capitalinos y turistas, que se han congregado en el Zócalo para presenciar esta tradicional puesta en escena.

Operativo Iztapalapa 2026: 9,000 policías y 805 cámaras blindan el Viacrucis

Para garantizar la seguridad de los más de 2 millones de asistentes previstos en la representación de Iztapalapa, el Gobierno de la CDMX desplegó un operativo masivo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 9,000 policías. El C5 refuerza la vigilancia con 805 cámaras estratégicas y una unidad móvil en el Cerro de la Estrella, logrando una cobertura de inteligencia y monitoreo un 31% mayor que el año pasado en puntos clave como la Macroplaza y las rutas del recorrido.

Este sistema de seguridad permite una respuesta inmediata de menos de cinco segundos tras activar un botón de auxilio, coordinando servicios médicos o policiales ante cualquier incidente. Gracias a este despliegue multidisciplinario que incluye transporte y logística, se busca superar la tendencia de años anteriores, donde se logró una reducción del 20% en incidentes y un cierre con saldo blanco.

Herencia de Fe: El lazo inquebrantable entre generaciones en el Viacrucis de Iztapalapa

La esencia de Iztapalapa cobra vida en sus nazarenos, quienes mantienen encendida una llama que ha pasado de manos durante 183 años.

En este Viernes Santo, el camino al Cerro de la Estrella se llena de hombres de todas las edades; desde niños que visten su primera túnica hasta veteranos que han cargado la cruz por décadas.

Más que un esfuerzo físico, es un acto de identidad donde la fe y la gratitud se heredan de padres a hijos, demostrando que en los ocho barrios la devoción es un legado que no conoce el paso del tiempo.

Promesa de amor: El nazareno que desafía su silla de ruedas por la vida de su esposa

Entre la multitud de Iztapalapa destaca la fe de Juan Carlos, quien recorre el camino en silla de ruedas y cargando su propia cruz. Tras enfrentar momentos críticos de salud con su esposa, le prometió a Dios cumplir tres años como nazareno a cambio de su vida.

Hoy, con la gratitud como motor, inicia su primer año de manda, con la firme convicción de que su promesa es más grande que cualquier limitación física.

Iztapalapa colapsa: Estos son los cierres viales que debes evitar este Viernes Santo

Iztapalapa presenta cierres totales en las zonas de los 8 barrios y el acceso al Cerro de la Estrella por la representación del Viacrucis. Las vialidades más afectadas son Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez, con repercusiones en Eje 6 Sur y Circuito Interior. Si te mueves por el oriente de la CDMX, utiliza Eje 5 Sur, Periférico, Tláhuac o Eje 3 Oriente como alternativas. La recomendación es evitar el perímetro por completo si no tienes que ir forzosamente.

Lesionado pero firme: José Manuel desafía el dolor para llegar al Cerro de la Estrella

Ni siquiera un accidente pudo frenar a José Manuel. A sus 35 años, y a pesar de haberse lesionado un pie al caer en un bache mientras cargaba su cruz, el joven decidió continuar con su manda. Con la voluntad intacta, sigue cargando los casi 90 kilos de madera que lo separan de la cima del Cerro de la Estrella en esta histórica tradición de Iztapalapa.

Fe y madera en Iztapalapa: Miles de nazarenos cumplen su manda en el Viacrucis 183

Bajo el peso de sus cruces, miles de nazarenos recorren los ocho barrios de Iztapalapa en la edición 183 de su tradicional representación. Desde las primeras horas del día, el eco de la madera contra el suelo anuncia el inicio del "Viacrucis de la gratitud". Los devotos, ataviados con túnicas moradas y coronas de espinas, caminan largas distancias para cumplir sus promesas y agradecer los favores recibidos.

Miles de agentes resguardan a 2 millones de fieles este Viernes Santo

Todo listo en La Tercera Caída para representar, además, la escena del Judío Errante.

Tags relacionados
Semana Santa Religión Peregrinaciones

Nota