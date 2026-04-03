‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu': Finaliza la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Cobertura total del Viacrucis 2026: revive todos y cada uno de los momentos más solemnes y conmovedores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa este Viernes Santo.
Bajo un sol implacable y una temperatura que alcanzó los 28 grados, la alcaldía Iztapalapa reafirmó su posición como el epicentro de la fe en México al realizar la 183 representación del Viacrucis este 3 de abril de 2026. Entre el fervor de miles de fieles y un despliegue de seguridad sin precedentes, el Cerro de la Estrella volvió a convertirse en el Gólgota para escenificar el sacrificio de Jesús de Nazaret.
#ViacrucisdeIztapalapa | Casi 3 millones de almas reunidas por la fe— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026
La representación número 183 de la Pasión de Cristo en #Iztapalapa se llevó a cabo, reconocida por primera vez como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO.
Alrededor de 2 millones 800… pic.twitter.com/0QqxpR0gOt
El Camino de la Amargura
La jornada comenzó desde temprano en la Macroplaza al Cuitláhuac, donde se llevó a cabo el juicio ante Poncio Pilatos. Tras la sentencia, inició la Vía Dolorosa por los ocho barrios tradicionales.
Arnulfo Morales, el joven intérprete de Jesús cargó una cruz de aproximadamente 90 kilos, enfrentando tres caídas que marcaron los momentos de mayor tensión y dramatismo para los asistentes.
Uno de los pasajes más conmovedores fue el encuentro con la Virgen María y el gesto de piedad de la Verónica, instantes que detuvieron el tiempo entre rezos y llanto de los devotos que flanquearon las calles de Hidalgo y Estrella.
Culminación en el Calvario
Cerca de las 16:30 horas, la procesión alcanzó la cima del Cerro de la Estrella. Tras el pasaje del remordimiento de Judas Iscariote, se procedió a la elevación de la cruz.
Con las palabras "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu", se consumó el acto supremo de entrega, sumiendo a la multitud en un silencio absoluto que marcó el fin de la agonía física del personaje.
Viernes Santo: así se vive EN VIVO el Vía Crucis en Iztapalapa 2026
Sigue aquí EN VIVO el Viacrucis de Iztapalapa 2026
Azteca Noticias trae para ti la 183 Representación de "La Pasión de Cristo" en Iztapalapa.
En vivo | #ViacrucisdeIztapalapa 2026— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Vive con nosotros la 183 representación de "La Pasión de Cristo" de Iztapalapa. Seguiremos de cerca una de las mayores tradiciones religiosas de México.
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Tradición nacional: Taxco y San Luis Potosí celebran Procesiones del Silencio
La fe trasciende las fronteras de la capital. Este Viernes Santo, miles de devotos se reunieron en Taxco, Guerrero, y en San Luis Potosí para llevar a cabo sus emblemáticas Procesiones del Silencio, eventos considerados entre los más importantes y solemnes de la Semana Santa en México.
En ambas ciudades, el recorrido de las imágenes religiosas por las calles principales se realizó en una atmósfera de absoluto respeto, atrayendo tanto a creyentes locales como a turistas que presenciaron las enseñanzas del Viacrucis.
Procesión del silencio se hizo presente en Taxco y San Luis Potosí— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026
Como cada Viernes Santo, los devotos se hicieron presentes para llevar a cabo la tradicional procesión del silencio en Guerrero y San Luis Potosí, así como el Viacrucis que recorrió calles principales.
Miles de… pic.twitter.com/9JX8RVaWtx
¡Playas de México al tope! Destinos turísticos alcanzan ocupaciones récord este Viernes Santo
Mientras la Ciudad de México vive una jornada de fe y procesiones, las costas mexicanas registran una afluencia masiva de turistas. Durante este Viernes Santo, los principales destinos de playa reportan cifras que superan las expectativas para este periodo vacacional de Semana Santa 2026.
* Caribe Mexicano: Supera el 82% de ocupación con más de un millón de visitantes disfrutando de las playas de Quintana Roo.
* Puerto Vallarta: Se encuentra al límite con un 90% de capacidad hotelera y temperaturas de 31 grados, ideales para los paseos por el Malecón.
* Ixtapa Zihuatanejo: Reporta una intensa actividad turística y gran afluencia en sus principales atracciones acuáticas.
¡Playas de México al tope por Semana Santa!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 4, 2026
Las costas mexicanas hierven de actividad este fin de semana con miles de turistas que han tomado por asalto los principales destinos del país. En Ixtapa Zihuatanejo, la adrenalina se siente en el aire con atracciones. Al mismo tiempo,… pic.twitter.com/xxU8QhZyQq
Solemne Procesión del Silencio recorre el Zócalo capitalino
En un ambiente de profundo recogimiento y duelo, cientos de fieles participan esta noche en la tradicional Procesión del Silencio en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana.
Portando velas encendidas, los contingentes recorren las calles del Centro Histórico en un mutismo absoluto, interrumpido únicamente por el sonido tenue de tambores que marcan el paso. Imágenes de Cristo y la Virgen Dolorosa encabezan este acto de fe que contrasta con el bullicio habitual del corazón de la Ciudad de México.
Conclusión de la Vía Dolorosa en el Cerro de la Estrella
Tras horas de una agonía marcada por el esfuerzo físico extremo y la entrega espiritual, Jesús de Nazaret ha fallecido en la cruz. En la cima del Cerro de la Estrella, convertido hoy en el Monte Calvario, se ha consumado el sacrificio más grande de la fe cristiana ante la mirada de miles de fieles.
Con las palabras 'Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu', se marca formalmente el fin de la Vía Dolorosa y el inicio de un tiempo de reflexión para los asistentes.
La representación número 183 de Iztapalapa llega así a su momento más solemne, rindiendo tributo a una tradición que define el Viernes Santo en la Ciudad de México.
#ViacrusisdeIztapalapa | "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu": Jesús de Nazaret dio la vida por todos— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Un silencio absoluto envuelve la cima del Cerro de la Estrella. Tras horas de agonía y entrega, Jesús de Nazaret ha fallecido en la cruz, consumando el sacrificio más… pic.twitter.com/kJEqnq6Zq6
El último aliento
Un silencio sobrecogedor se ha apoderado de la cima del Cerro de la Estrella. Tras clamar su sed y recibir vinagre en una esponja, Jesús de Nazaret ha pronunciado sus últimas palabras en la cruz. Con un gesto de entrega absoluta, ha encomendado su espíritu a su Padre, marcando el final de su agonía física en esta representación número 183.
Este momento, el más sagrado de la cristiandad, ha sido presenciado por miles de personas que, a pesar del cansancio y el calor extremo, se mantuvieron firmes en las laderas del cerro. Con la muerte simbólica, se consuma el acto de fe más importante de México.
#ViacrusisdeIztapalapa | El último aliento de Jesús de Nazaret...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Tras clamar su sed y recibir vinagre en una esponja, Jesús de Nazaret pronuncia sus últimas palabras en la cruz. Con un gesto de entrega absoluta, encomienda su espíritu a su Padre, consumando el sacrificio más… pic.twitter.com/VWCg7cXYjT
El momento más crítico: Palabras desde la cruz
En la cima del Cerro de la Estrella, bajo un sol abrasador y ante el silencio sepulcral de miles de asistentes, se ha vivido el pasaje de las Siete Palabras. Jesús de Nazaret, en el momento más crítico de su agonía, ha lanzado un mensaje de misericordia extrema: 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen'.
Este acto de perdón hacia sus verdugos ha marcado un contraste absoluto con las mofas de los soldados romanos y el desafío de los ladrones que cuelgan a su lado. Uno de ellos, Gestas, lo ha increpado exigiendo que, si realmente es el 'Hijo de Dios', use su poder para salvarse a sí mismo y a ellos.
#ViacrusisdeIztapalapa | "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen"— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
En el momento más crítico de la crucifixión, Jesús de Nazaret lanza un mensaje de misericordia extrema al pedir perdón por sus verdugos. Un contraste absoluto con las burlas de los soldados y el desafío de… pic.twitter.com/YVv6Ql0W6y
La elevación de la cruz: El instante definitivo
Todo está listo en la cima del Cerro de la Estrella. Tras una agonía extenuante a lo largo de los ocho barrios, Jesús de Nazaret ha sido preparado para el momento final de la representación.
En este instante, se lleva a cabo la elevación de la cruz ante la mirada de miles de fieles que mantienen un silencio absoluto en señal de respeto.
Sobre su cabeza, el cartel que lo identifica como el 'Rey de los Judíos' sentencia su destino en este acto supremo de entrega que marca el corazón de este Viernes Santo en la Ciudad de México.
El ascenso a la cruz...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Todo está listo en la cima del Cerro de la Estrella. Tras una agonía extenuante, Jesús de Nazaret ha sido preparado para el momento definitivo: la crucifixión. Sobre su cabeza, el polémico cartel que lo identifica como el "Rey de los Judíos" sentencia su… pic.twitter.com/vYxz0NBSYM
El Monte Calvario: La Crucifixión de Jesús
En un ambiente de absoluto silencio y devoción, se ha alcanzado el punto máximo de la Pasión en Iztapalapa. El Cerro de la Estrella, convertido simbólicamente en el Monte Calvario, ha sido el escenario de la crucifixión de Jesús de Nazaret frente a miles de fieles que aguardaban este momento bajo el intenso sol de la tarde.
El acto se ha consumado entre los pasajes bíblicos del arrepentimiento de Dimas y el orgullo de Gestas, los dos ladrones crucificados junto a él.
Con este potente mensaje de entrega y fe, concluye la agonía física representada en esta edición número 183, reafirmando por qué esta tradición es el pilar de la Semana Santa en la Ciudad de México.
#ViacrusisdeIztapalapa | El límite del dolor y la entrega— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Desde el Cerro de la Estrella, convertido en el Monte Calvario, se vive el clímax de la Pasión de Cristo. La crucifixión, uno de los castigos más brutales de la historia, marca el final de la agonía física de Jesús de… pic.twitter.com/6CJt2NCVbn
El destino de Judas Iscariote: Entre la culpa y la traición
Mientras Jesús se prepara para el desenlace de la Vía Dolorosa, en la cima del Cerro de la Estrella se ha vivido uno de los pasajes más intensos y cargados de simbolismo: el enfrentamiento de Judas Iscariote con su propio remordimiento.
Tras haber vendido a Jesús por 30 monedas de plata y marcar su entrega con un beso, el personaje de Judas refleja la ambición y la deslealtad ante una multitud que observa en silencio.
Este momento, previo a la crucifixión, marca un punto de tensión máxima en la representación, subrayando la carga emocional de esta tradición que cumple 183 años.
#ViacrusisdeIztapalapa | Entre la traición y el remordimiento— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
En la cima del Cerro de la Estrella, Judas Iscariote enfrenta el peso de su traición. Tras vender a Jesús por 30 monedas de plata, la culpa lo consume frente a una multitud que no olvida el beso de la entrega.
Un… pic.twitter.com/4qiPwSsOnN
Un acto de piedad en el cruce de las calles Hidalgo y Estrella
En medio del sofocante calor y el agotamiento extremo, se ha vivido uno de los momentos más conmovedores de la jornada en el cruce de las calles Hidalgo y Estrella. La Verónica se ha acercado a Jesús de Nazaret para limpiar su rostro con un lienzo, en un gesto de profunda compasión que detuvo por unos instantes la tensión de la procesión.
Este acto simbólico, donde la imagen de Jesús queda grabada en la tela, ha sido recibido con rezos y silencio por parte de los miles de asistentes que abarrotan las faldas del Cerro de la Estrella. Es el último momento de alivio antes de que comience el ascenso definitivo para la crucifixión.
#ViacrusisdeIztapalapa | La Verónica limpió el rostro de Jesús de Nazaret— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
En el cruce de Hidalgo y Estrella, se vive uno de los momentos más emotivos de la Pasión en Iztapalapa. La Verónica se acerca con compasión para limpiar el rostro de Jesús, dejando su imagen grabada en el… pic.twitter.com/JeX3I8vkbZ
Tensión máxima en Iztapalapa: Jesús cae por tercera vez
Bajo un agotamiento físico extremo que ya es evidente en el rostro de Arnulfo Morales, intérprete de Jesús, se ha registrado la tercera caída en el camino al Calvario. En este punto crítico de la representación, ha tenido lugar el encuentro con el Judío Errante, quien en un acto cargado de simbolismo le niega el descanso.
Este pasaje es uno de los más tensos de la 183 edición, ya que marca el último obstáculo antes del ascenso definitivo al Cerro de la Estrella. Pese a las mofas de los soldados y el cansancio acumulado, la fe de los miles de asistentes sostiene el ánimo de la procesión, que se prepara para el momento culminante de la crucifixión.
#ViacrusisdeIztapalapa | La tercera caída: El encuentro con el Judío Errante— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
El cansancio es extremo y el peso de la cruz provoca la tercera caída de Jesús en Iztapalapa. En este punto crítico del camino al Calvario, ocurre el encuentro con el Judío Errante, quien le niega el… pic.twitter.com/Dt926ad5UJ
Dolor y fe: Jesús cae por segunda vez
El cansancio físico extremo se ha hecho evidente en el recorrido. Jesús de Nazaret ha sufrido su segunda caída en el ascenso hacia el Calvario. Según reportes en el lugar, el intérprete carga con el peso de la cruz tras días de ayuno y poco descanso, lo que hace que cada paso sea una prueba de resistencia absoluta.
Inmediatamente después de este momento, se ha producido el encuentro con su madre, la Virgen María. Entre el llanto de los asistentes y el esfuerzo visible del joven intérprete, este pasaje ha marcado el punto de mayor emotividad en lo que va del Viernes Santo.
Un encuentro lleno de dolor y fe: la segunda caída de Jesús de Nazaret— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Bajo un cansancio acumulado de días sin comer ni dormir, el peso de la cruz provoca la segunda caída de Jesús de Nazaret en el #ViacrusisdeIztapalapa. Es aquí donde se vive uno de los momentos más simbólicos… pic.twitter.com/HLjDvygsFy
Primera caída en el camino al Calvario
Un momento de alta tensión y emoción se ha vivido en las calles de Iztapalapa. Jesús de Nazaret ha sufrido su primera caída debido al intenso agotamiento y al peso de la cruz de madera.
Bajo las burlas de los soldados romanos y el asombro silencioso de los miles de fieles presentes, el joven que interpreta a Jesús logró levantarse para continuar con la procesión. Este acto de resistencia es uno de los pasajes más esperados por los devotos, quienes acompañan el recorrido con cánticos y oraciones.
* Estado del recorrido: La procesión avanza lentamente por los barrios tradicionales.
El peso de la cruz se hace presente en la primera caída— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Bajo las burlas de los soldados y el asombro de los fieles, Jesús de Nazaret cae por primera vez en esta representación 183 de Iztapalapa. Pese al agotamiento, se levanta para continuar su camino, dejando un mensaje de… pic.twitter.com/F1ZVhINqGO
Comienza la Vía Dolorosa: Rumbo al Calvario
La representación número 183 del Viacrucis de Iztapalapa ha entrado en su etapa más solemne. Tras concluir el juicio, el actor que interpreta a Jesús ha comenzado su recorrido con la cruz a cuestas, marcando el inicio de la Vía Dolorosa.
Este momento, considerado el punto más alto de la Semana Santa 2026, congrega a miles de personas que observan el paso de la procesión hacia el Cerro de la Estrella. La atmósfera es de profunda reflexión y entrega, simbolizando el camino de redención para los fieles.
* Punto actual: Calles del centro de la alcaldía, iniciando el ascenso.
* Clima: Se mantiene el intenso calor en la zona; las autoridades piden a los asistentes no descuidar la hidratación.
La representación número 183 del #ViacrucisdeIztapalapa ha comenzado.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Tras el juicio injusto, inicia la Vía Dolorosa rumbo al Calvario. Más allá de la tradición, este momento nos invita a una reflexión profunda sobre los obstáculos que enfrentamos como individuos y sociedad.… pic.twitter.com/JpoachK7XE
Multitudes se congregan en las calles aledañas
La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa alcanza uno de sus puntos de mayor afluencia. Miles de asistentes se encuentran apostados en las calles principales y vías alternas para observar el paso de la procesión.
Se reporta una atmósfera de profunda devoción, con un operativo de seguridad activo para canalizar a los feligreses.
* Estado vial: Cierres totales en el perímetro del Cerro de la Estrella y la Macroplaza.
* Recomendación: Mantenerse hidratado y localizar los puntos de atención médica instalados por la alcaldía.
#ViacrusisdeIztapalapa | Los asistentes a la alcaldía #Iztapalapa observan la representación de la Pasión de Cristo, se congregan en calles aledañas.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
El reporte de @BETO_GRESS pic.twitter.com/iRMchCzI06
Fe bajo fuego: El sol no detiene a la multitud que abarrota Iztapalapa
Iztapalapa enfrenta una jornada marcada por un calor sofocante. El sol cae sin tregua sobre los miles de fieles que, desafiando las altas temperaturas, continúan arribando a los ocho barrios.
Con sombrillas, gorras y mucha paciencia, los asistentes buscan desesperadamente cualquier rincón con sombra o un punto estratégico para presenciar el paso del Viacrucis, demostrando que la fe en el oriente de la ciudad es más fuerte que el clima implacable.
"Él anhelaba ser Cristo": El sueño que Arnulfo y su familia cumplen hoy en Iztapalapa
"Él deseaba con todo el corazón ser Cristo... y hoy ese sueño se hizo realidad". Con estas palabras, los padres de Arnulfo describen el sentimiento de ver a su hijo encabezar la Pasión de Iztapalapa.
Para esta familia, el papel de Jesús trasciende la actuación; es la culminación de años de entrega y una disciplina que abarcó tanto lo físico como lo espiritual.
Entre el orgullo y la emoción, sus padres aseguran que Arnulfo se preparó al 100% para este momento, demostrando que en los ocho barrios la fe no es solo una creencia, sino una herencia de sacrificio y sueños que se cumplen ante los ojos de millones.
“Él anhelaba mucho ser Cristo… y hoy se le cumplió.”— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Así hablan los padres de Arnulfo, el joven que representa a Jesús en la Pasión de Iztapalapa. Orgullo, emoción y años de preparación detrás de un papel que va más allá de la actuación.
“Se preparó al 100, física y… pic.twitter.com/MtbMiq3rEo
Pasión en el corazón de la CDMX: El Zócalo revive el Viacrucis con teatro clásico
El corazón de la Ciudad de México también es escenario de la Pasión de Cristo con la 25.ª edición de la representación a cargo de la compañía Fénix Novohispano.
En plena Plaza de la Constitución, el teatro clásico revive el Viacrucis ante la mirada de cerca de un centenar de personas, entre capitalinos y turistas, que se han congregado en el Zócalo para presenciar esta tradicional puesta en escena.
También en el Zócalo capitalino se vive la Pasión de Cristo.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Se lleva a cabo la edición 25 de esta representación, a cargo de la compañía de teatro clásico Fénix Novohispano.
Alrededor de un centenar de personas, entre visitantes y turistas, se han acercado para presenciarla. pic.twitter.com/Gddp6w7HL7
Operativo Iztapalapa 2026: 9,000 policías y 805 cámaras blindan el Viacrucis
Para garantizar la seguridad de los más de 2 millones de asistentes previstos en la representación de Iztapalapa, el Gobierno de la CDMX desplegó un operativo masivo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 9,000 policías. El C5 refuerza la vigilancia con 805 cámaras estratégicas y una unidad móvil en el Cerro de la Estrella, logrando una cobertura de inteligencia y monitoreo un 31% mayor que el año pasado en puntos clave como la Macroplaza y las rutas del recorrido.
Este sistema de seguridad permite una respuesta inmediata de menos de cinco segundos tras activar un botón de auxilio, coordinando servicios médicos o policiales ante cualquier incidente. Gracias a este despliegue multidisciplinario que incluye transporte y logística, se busca superar la tendencia de años anteriores, donde se logró una reducción del 20% en incidentes y un cierre con saldo blanco.
🗣️ Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres), coordinador general del @C5_CDMX, comparte detalles del operativo de seguridad en Iztapalapa— adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 3, 2026
No te pierdas #YaNadieEstáDormido #YNED 📺con @jrisco y @lucianawainer_| https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/L0fYqLohq4
Herencia de Fe: El lazo inquebrantable entre generaciones en el Viacrucis de Iztapalapa
La esencia de Iztapalapa cobra vida en sus nazarenos, quienes mantienen encendida una llama que ha pasado de manos durante 183 años.
En este Viernes Santo, el camino al Cerro de la Estrella se llena de hombres de todas las edades; desde niños que visten su primera túnica hasta veteranos que han cargado la cruz por décadas.
Más que un esfuerzo físico, es un acto de identidad donde la fe y la gratitud se heredan de padres a hijos, demostrando que en los ocho barrios la devoción es un legado que no conoce el paso del tiempo.
Generaciones de devoción: El camino de los nazarenos en el #viacrucisdeiztapalapa. 🕊️👣— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Desde los más jóvenes on una túnica hasta los adultos que han recorrido el Cerro de la Estrella por décadas, la figura del nazareno es el alma de #Iztapalapa.
Este Viernes Santo, miles de… pic.twitter.com/4xBlRuDFyW
Promesa de amor: El nazareno que desafía su silla de ruedas por la vida de su esposa
Entre la multitud de Iztapalapa destaca la fe de Juan Carlos, quien recorre el camino en silla de ruedas y cargando su propia cruz. Tras enfrentar momentos críticos de salud con su esposa, le prometió a Dios cumplir tres años como nazareno a cambio de su vida.
Hoy, con la gratitud como motor, inicia su primer año de manda, con la firme convicción de que su promesa es más grande que cualquier limitación física.
Historias de Nazarenos— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
En silla de ruedas y cargando una cruz, encontramos a Juan Carlos; prometió ser Nazareno durante tres años seguidos, luego de que que pidió a Dios que dejara con vida a su esposa, tras momentos difíciles…
Este es su primer año y está seguro que va a… pic.twitter.com/tS5rqM5EGU
Iztapalapa colapsa: Estos son los cierres viales que debes evitar este Viernes Santo
Iztapalapa presenta cierres totales en las zonas de los 8 barrios y el acceso al Cerro de la Estrella por la representación del Viacrucis. Las vialidades más afectadas son Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez, con repercusiones en Eje 6 Sur y Circuito Interior. Si te mueves por el oriente de la CDMX, utiliza Eje 5 Sur, Periférico, Tláhuac o Eje 3 Oriente como alternativas. La recomendación es evitar el perímetro por completo si no tienes que ir forzosamente.
Lesionado pero firme: José Manuel desafía el dolor para llegar al Cerro de la Estrella
Ni siquiera un accidente pudo frenar a José Manuel. A sus 35 años, y a pesar de haberse lesionado un pie al caer en un bache mientras cargaba su cruz, el joven decidió continuar con su manda. Con la voluntad intacta, sigue cargando los casi 90 kilos de madera que lo separan de la cima del Cerro de la Estrella en esta histórica tradición de Iztapalapa.
Fe más fuerte que el dolor 🕊️✝️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
José Manuel, de 35 años, cayó en un hoyo y se lesionó el pie mientras cargaba su cruz, pero no se detuvo.
Con casi 90 kilos a cuestas, sigue su camino rumbo al Cerro de la Estrella. #viacrucisdeiztapalapa
La historia con @isidrocorro pic.twitter.com/XApySIik8T
Fe y madera en Iztapalapa: Miles de nazarenos cumplen su manda en el Viacrucis 183
Bajo el peso de sus cruces, miles de nazarenos recorren los ocho barrios de Iztapalapa en la edición 183 de su tradicional representación. Desde las primeras horas del día, el eco de la madera contra el suelo anuncia el inicio del "Viacrucis de la gratitud". Los devotos, ataviados con túnicas moradas y coronas de espinas, caminan largas distancias para cumplir sus promesas y agradecer los favores recibidos.
¡Cargar con la vida al hombro! Nazarenos inician el viacrucis de la gratitud en los ocho barrios de Iztapalapa— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Desde la madrugada, el sonido de las cruces arrastrándose marca el ritmo de la edición 183. Miles de fieles, vestidos de morado y con coronas de espinas reales,… pic.twitter.com/6p5ptEpHgd
Miles de agentes resguardan a 2 millones de fieles este Viernes Santo
Todo listo en La Tercera Caída para representar, además, la escena del Judío Errante.
Semana Santa en Iztapalapa | Las calles por donde pasara el #viacrucisdeiztapalapa se tiñen de morado.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 3, 2026
Todo listo en La Tercera Caída para representar, además, la escena del Judío Errante.
Vía: @igarciabri pic.twitter.com/WhoNjOEB6B