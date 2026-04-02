Alertan por pronóstico del clima en CDMX para Semana Santa ante lluvias y vientos que podrían causar caída de árboles estos días

Si eres de los que decidieron quedarse a disfrutar de la tranquilidad que nos regala esta Semana Santa en la CDMX durante estos días de descanso, es fundamental que estés bien informado sobre el clima.

Aunque los días libres invitan a hacer planes, pasear por el centro o ir a algún parque, las condiciones meteorológicas nos piden ser un poco más precavidos y no salir de casa sin estar preparados.

¿Cómo estarán las temperaturas en la capital durante Semana Santa 2026?

De acuerdo con el aviso especial sobre condiciones meteorológicas emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el panorama para estos días festivos estará dividido en dos etapas muy distintas.

Para arrancar el fin de semana, entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril, tendremos un ambiente bastante agradable y perfecto para dar la vuelta. Durante estos dos primeros días, las temperaturas en la capital alcanzarán máximas de entre 23 y 27 grados centígrados, acompañadas de un cielo medio nublado y, afortunadamente, con una baja probabilidad de lluvias ligeras.

Será el momento ideal para salir a comer o hacer actividades familiares, pero sin confiarse demasiado, porque el cielo nos tiene preparada una sorpresa para el fin de semana.

#AVISOESPECIAL sobre condiciones meteorológicas para #SemanaSanta y #Pascua en la Ciudad de México.



☀️ Entre el jueves 2 y el viernes 3 de abril se prevén temperaturas máximas diarias entre 23 y 27° C, baja probabilidad de lluvias ligeras y cielo medio nublado.



🌨️ A partir del… pic.twitter.com/zWQ2g6ovJJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 1, 2026

Llegan las tormentas eléctricas: pronóstico del clima para este Sábado de Gloria

El verdadero giro meteorológico llegará justo cuando muchos se preparan para sus tradiciones y reuniones.

Si querías saber exactamente cómo estará el clima para este Sábado de Gloria, el reporte indica que a partir de la tarde del 4 de abril, la ciudad experimentará lluvias con intervalos de chubascos.

Las autoridades advierten que, además de las precipitaciones, podríamos presenciar tormentas eléctricas y rachas de viento moderadas, un escenario inestable que se extenderá hasta el lunes 6 de abril.

Por si fuera poco, es muy recomendable tener a la mano una chamarra ligera si vas a salir el domingo 5 de abril, ya que el pronóstico del clima señala un marcado descenso en los termómetros, oscilando entre los 22 y 24 grados centígrados como temperatura máxima.

Evita riesgos en CDMX: recomendaciones oficiales ante las lluvias

Para evitar dolores de cabeza, accidentes urbanos y las siempre molestas inundaciones en CDMX, el gobierno capitalino, ha lanzado una serie de recomendaciones de servicio que debes aplicar al pie de la letra:



Usa siempre paraguas o impermeable antes de salir de casa. Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar para prevenir que el agua se acumule. Por ningún motivo cruces calles o avenidas con corrientes de agua. Si tu medio de transporte es la bicicleta, utiliza un impermeable que tenga material reflejante para ser visible. Toma muchas precauciones y mantente alerta ante la posible caída de árboles, ramas, estructuras frágiles y el desprendimiento de lonas ocasionados por el viento. No realices actividades al aire libre durante las tormentas para no exponerte a la intemperie. Aléjate de inmediato y no manipules postes ni cableado de energía eléctrica durante las lluvias en la Ciudad de México.

Con esta información en tus manos, recuerda que la prevención es nuestra mayor fuerza para que disfrutes tus vacaciones de forma segura y sin imprevistos.