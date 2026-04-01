Beca Benito Juárez 2026: ¿Qué apellidos reciben el pago doble en abril? Consulta el calendario

¡Ya por fin depositan! El Gobierno de México publicó el calendario oficial de pagos de la Beca Bienestar para el periodo de marzo- abril de 2026, donde algunos estudiantes recibirán pago doble de hasta 11 mil pesos.

Este mes, los alumnos de primaria, secundaria, nivel medio superior e incluso universidad recibirán el depósito correspondiente, ya que dentro de la dispersión de pagos se contemplan los programas Beca Rita Cetina, Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

A continuación, te decimos los apellidos que a partir del miércoles 1 de abril ya podrán gozar de saldo en sus tarjetas Bienestar.

Calendario de pagos Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro abril 2026

Los beneficiarios de cualquiera de estos dos programas sociales deben tener en cuenta que este mes recibirán en una sola exhibición el monto correspondiente a los periodos bimestrales de enero-febrero y marzo-abril.

Para los alumnos de educación media superior, recibirán un depósito por 3 mil 800 pesos , mientras que los de nivel superior recibirán un monto de hasta 11 mil 600 pesos . A continuación te compartimos el calendario completo por apellido:



Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

📢 ¡Atención becarias y becarios!



Del 13 al 24 de abril recibirán su #BecaBenitoJuárez, #JóvenesEscribiendoElFuturo y #BecaGertrudisBocanegra, de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido.



En el #BancoDelBienestar su dinero está seguro, siempre disponible y no les cobra… pic.twitter.com/7Izd04rGVd — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) March 31, 2026

Calendario de pagos Beca Rita Cetina abril 2026

Ahora sí, a disfrutar de la Semana Santa. Los alumnos beneficiarios de la Beca Rita Cetina podrán disponer de su apoyo a partir del 1 de abril, dependiendo de la primera letra de su apellido.

Para el ciclo escolar 2025–2026, los estudiantes de secundaria podrán recibir hasta mil 900 pesos.



Miércoles 1 de abril: A, B

Lunes 6 de abril: C

Martes 7 de abril: D, E, F

Miércoles 8 de abril: G

Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril: M

Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Martes 15 de abril: S

Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

🚨 Atención, familia beneficiaria de CONTINUIDAD de la Beca #RitaCetina 🚨



A partir de este 1ro de abril podrán esperar su depósito correspondiente al bimestre marzo-abril del ciclo escolar 2025-2026.



¡Te comparto el calendario de pagos! pic.twitter.com/tJCrMSjUar — Julio León (@Julio_LeonT) March 31, 2026

¿Qué hacer si perdí mi tarjeta del Bienestar?

Si perdiste tu tarjeta del Bienestar, no te preocupes ya que puedes seguir recibiendo los depósitos de tus apoyos, e incluso se acumulan en tu cuenta.

Pero si no puedes esperar, te recomendamos acudir directamente a las ventanillas del banco y presentar el talón que te fue proporcionado al recibir el sobre con tu tarjeta del programa social al que estás inscrito.

También es importante que realices el reporte para bloquear la tarjeta y evitar usos indebidos. Después podrás solicitar la reposición, mientras continúas cobrando en ventanilla.