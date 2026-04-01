Superalimentos de México 2026: Por qué el pulque y la chía están revolucionando la salud intestinal

La historia de México se bebe y se come a través de ingredientes que, siglos atrás, estaban destinados a las esferas más altas de la sociedad prehispánica. El pulque, conocido como una de las preparaciones fermentadas más antiguas del planeta, fue por mucho tiempo un privilegio de la élite azteca.

Este grupo conocía a fondo su riqueza, permitiendo su consumo solo en ceremonias sagradas, o destinándolo a sectores específicos como ancianos y mujeres en etapa de lactancia. Hoy, esta bebida se posiciona como el ejemplo máximo de la "comida lenta", un concepto que celebra el placer de consumir productos naturales valorando su calidad y origen.

¿Qué le hace el pulque al intestino?

El valor del pulque reside en un proceso de fermentación sumamente delicado. En este ciclo, un grupo de bacterias transforma el néctar del agave, conocido como aguamiel, en una sustancia compleja y efervescente.

Según datos de la UNAM, mediante su Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, ingerirlo con moderación aporta vitaminas C y del complejo B, además de proteínas. De hecho, estudios indican que beberlo tres veces al día cubre entre el 2.2 y el 12.4% de las calorías diarias necesarias, y del 0.6 al 3.2% de los requerimientos proteicos.

Más allá de la alegría que genera su consumo responsable, el pulque es una herramienta medicinal. Sus propiedades ayudan a proteger la flora intestinal, funcionan como diurético y son útiles para combatir el insomnio. Asimismo, su densidad nutricional lo convierte en un aliado contra la anemia. Es, en esencia, una herencia que debe apreciarse por su valor histórico y su capacidad para complementar la dieta moderna de forma natural.

Chía: El motor de resistencia de las campañas militares

A la par del pulque, la chía ha sostenido la salud de Centroamérica por más de 3,000 años. Mayas y aztecas integraron estas semillas como una base dietética junto al maíz y el frijol.

Debido a su composición, eran la fuente de energía concentrada que permitía a los guerreros aztecas mantener su resistencia durante largas misiones. Con la conquista, su cultivo fue desplazado por cereales de Europa, pero recientemente ha retomado fuerza bajo la etiqueta de "superalimento".

Aunque ningún ingrediente obra milagros por sí solo, la chía destaca por su versatilidad y una densidad nutricional incuestionable que regula la glucemia y beneficia la salud del corazón.

Radiografía nutricional: ¿Qué aporta realmente la chía?

Al analizar 100 gramos de chía, los números revelan su potencia: aporta cerca de 490 kilocalorías y entre 16 y 20 gramos de proteína.

Su contenido de grasa oscila entre los 30 y 35 gramos, de los cuales hasta 20 gramos son ácidos grasos esenciales omega-3, fundamentales para la funcionalidad intestinal. Además, es una mina de minerales con 600 mg de calcio, 860 mg de fósforo y 400 mg de potasio, superando ampliamente a muchos alimentos procesados.

Su capacidad para reducir la inflamación y combatir el daño oxidativo proviene de compuestos fitoquímicos como el ácido cafeico y la quercetina.

Con 34 gramos de fibra por cada 100 de producto, estas semillas no solo honran el pasado de México, sino que se integran a cualquier platillo sin alterar su sabor, demostrando que la sabiduría de las civilizaciones antiguas sigue vigente en cada gramo de estos tesoros nutricionales.

