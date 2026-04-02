Lo que debes saber sobre el calendario SEP: Vacaciones de abril y regreso a las aulas

¿Ya toca desempolvar los cuadernos? El descanso de primavera empieza su cuenta regresiva para el regreso a clases. Cuando acaben las dos semanas de pausa por la Semana Santa y Pascua, el calendario SEP ya le puso fecha el retorno a las actividades en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria del país.

Aquí te detallamos cómo queda la agenda escolar para que no te tome por sorpresa el lunes de reincorporación de actividades.

¿Te toca recoger la boleta de tu hijo o familiar? Aquí puedes consultar el documento del segundo periodo 🎒📚 | https://t.co/utcdJRLIz6 pic.twitter.com/5m2kUG9gcM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

Calendario SEP: ¿Qué día es el regreso oficial a las aulas?

Oficialmente, el periodo vacacional de Semana Santa para los alumnos de educación básica concluye el viernes 10 de abril. Esto significa que el regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril.

A partir de esa fecha, las actividades administrativas y docentes vuelven a la normalidad en todo el territorio nacional, retomando el último tramo del ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuándo es el próximo viernes de Consejo Técnico Escolar?

Si ya estás pensando en el próximo descanso, no tendrás que esperar mucho. El calendario SEP tiene programada la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) para el viernes 24 de abril.

Como ya es costumbre, ese día los maestros y directivos se reúnen para trabajar en la planeación académica, por lo que los alumnos no tienen clases, disfrutando así del último fin de semana largo del mes.

Días feriados y puentes en todo el país durante el mes de abril

En cuanto a los días de descanso obligatorio marcados por la Ley Federal del Trabajo, el mes de abril no cuenta con feriados oficiales que apliquen para todos los trabajadores del país. Sin embargo, para instituciones como la UNAM y otras universidades autónomas, se respetan los días establecidos en sus propios contratos colectivos, que generalmente coinciden con la pausa de la Semana Mayor que recién termina.

¿Hay clases el 30 de abril, Día del Niño?

Aunque el Día del Niño es una fecha muy celebrada en los planteles educativos con festivales y convivios, el calendario SEP no lo marca como un día de suspensión de labores.

El jueves 30 de abril habrá actividades en las escuelas, aunque en la mayoría de los casos se realizan eventos especiales para festejar a los más pequeños sin que esto signifique un día libre oficial.

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Recomendaciones para el retorno a clases tras Semana Santa

Para que el regreso este 13 de abril sea lo menos pesado posible, se recomienda a los padres de familia ajustar los horarios de sueño de los niños desde el fin de semana previo.

Además, es importante revisar que las tareas y útiles estén listos, ya que después de abril viene la recta final del año escolar, donde se concentran las evaluaciones más importantes antes de las vacaciones de verano.