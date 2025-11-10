Un conflicto grave sacudió a una universidad privada de la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX: Alumnas denuncian a un estudiante de 21 años, identificado como Andrés, de amenazas de muerte y de entrar a las instalaciones portando un arma. El caso encendió alarmas entre estudiantes y padres; la institución afirma haber activado protocolos y dado de baja al acusado.

Varias alumnas difundieron capturas de pantalla que, aseguran, muestran mensajes de la cuenta del señalado con amenazas explícitas: “me llegaron unos screenshots de Andrés hablando de mí y de otras niñas de cómo nos quieren matar y descuartizar, etcétera”, declaró Karime, una joven que era su compañera y quien explica que el implicado padece depresión.

Al mismo tiempo, agregó que, la mañana del 10 de octubre, le pidió que se alejara y avisó que presentaría denuncia: “Le escribí antes en la mañana, diciéndole que no quería que se me acercara y que si lo hacía, iba a levantar una denuncia ante el Ministerio Público”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MICHOACÁN: NIÑO DE 13 AÑOS AMENAZÓ DE MUERTE A MAESTRAS E INVITÓ A SUS COMPAÑEROS

#LaFuerzaDeLaVerdad | Andrés de 21 años, es señalado por sus compañeras en la universidad de amenazarlas de muerte.



En redes se muestra armado y las alumnas temen por su vida mientras la institución afirma que dieron de baja al acusado.@karianacn nos cuenta en #LosRuizLara. pic.twitter.com/WMPjAlq8gn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2025

Ante esta situación, Andrés lo tomó como amenaza, por lo que portó un arma al interior del plantel educativo. El equipo de Fuerza Informativa Azteca acudió a la universidad, pero el personal optó por no brindar una entrevista: “Ahorita no hay, hasta que saquemos el comunicado”.

A diferencia de lo que dicen los estudiantes la institución señaló en un comunicado que activó un protocolo de seguridad y que el alumno fue dado de baja y reforzaron las medidas de seguridad; sin embargo, alumnos y padres dicen sentir que la medida no disipa la inquietud: “Tenemos una espina de qué puede pasar al día siguiente, bastante miedo”, afirmó una estudiante.

Alumnas y especialistas consultados urgieron la derivación del joven a servicios de salud mental para prevenir escaladas: “Si nos está haciendo una amenaza… se tiene que derivar de forma oportuna a algún centro de salud”, dijo una fuente.

Autoridades locales y la Fiscalía podrían recibir denuncias formales; el seguimiento legal será clave para determinar responsabilidades y garantizar seguridad en el campus, evitando una tragedia anunciada, como courrió hace unas semanas en el CCH Sur.