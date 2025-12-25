¿El regreso del ‘Hotel Camarena’? Familia poblana acampa en plena banqueta de Acapulco; instalaron 6 casas de campaña

¡Quisieron ahorrarse unos pesitos! En redes sociales, una familia proveniente de la ciudad de Puebla, se volvió viral tras acampar sobre la banqueta de la costera Miguel Alemán, a la altura del Parque Papagayo, en Acapulco , Guerrero. Actualmente, está práctica está prohibida.

Integrantes de la familia aseguraron que algunas de las razones por las que decidieron acampar en las calles de Guerrero es porque querían ahorrar un poco de dinero, además de salir de la rutina.

“Si nos fuéramos a un hotel para los niños sería normal (...) Y a ellos les emociona pues que la casita”, explicó Miriam Nolasco, vacacionista que pasó la noche en una casa de campaña.

El video muestra como es que la familia duerme en el suelo sobre algunas cobijas, además pueden observarse algunas casas de campañas.

Familia instala 6 casas de campaña para dormir en calles de Acapulco; dicen que fue para salir de la rutina

Entre hieleras, maletas y unos cuantos cobertores, los casi 25 integrantes de la familia, pasaron la noche dentro de al menos 6 casas de campaña sobre la banqueta, activando el polémico tema del “Hotel Camarena”, una práctica que fue prohibida durante abril 2025.

“Que se animen a salir de la rutina, a veces trabaja uno mucho y pues se necesita disfrutar porque vida solo hay una”, dijo Miriam Nolasco, integrante de la familia poblana que acampo en Acapulco, durante una entrevista con Fuerza Informativa.

“Hotel Camarena”, es un término coloquial que es utilizado para describir a turistas que suelen acampar directamente en la arena de las playas de Acapulco. Por lo general, suelen usar carpas, lonas y hamas, en lugar de hospedarse en un hotel formal.

Esta práctica se volvió viral; sin embargo, ha sido objeto de debate por la ocupación de las playas.

Esta es la razón por la que el ‘Hotel Camarena’ está prohibido en Acapulco

La práctica del ‘Hotel Camarena’, fue prohibida desde el mes de abril 2025 por las autoridades municipales, con el objetivo de ordenar el turismo, además de aprovechar la recuperación de la infraestructura hotelera después del paso del huracán ‘Otis’.

Esta restricción aplica para toda la franja costera del puerto de Acapulco, especialmente cuando es época de vacaciones. Incluso la Asociación de Hoteles de la Zona Tradicional ha respaldado estas decisiones.