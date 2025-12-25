Nuevo León se posiciona como una sede mundialista; apuesta por experiencia integral

Nuevo León ya vive el camino rumbo al Mundial del 2026, con una estrategia que va más allá del futbol y apuesta por la modernización urbana y la movilidad.

El eje central de todo es el Parque Fundidora, planificando albergar más de 100 mil personas, se consolida como punto de encuentro masivo y zona de convivencia previa y posterior a los partidos con el Fan Fest y más eventos relacionados con la justa mundialista.

Además, para este Mundial el gobierno del estado de Nuevo León planea la instalación de pantallas en al menos 10 puntos estratégicos y turísticos para que toda la afición disfrute del partido además de que en días de partido se declare home office en las empresas y asueto en las escuelas.

Fundamental la movilidad durante el Mundial 2026

La movilidad será fundamental y en ese rubro, el Metro fungirá un papel importante, no sólo con sus tres líneas ya establecidas, si no que con los trabajos de la línea 4 y 6, cuyos nuevos vagones ya se encuentran en el estado, buscan el objetivo del “tramo fifa” que conectará a turistas y fanáticos del fútbol con punto importantes de la ciudad.

“Como ahora que puedas llegar al aeropuerto, o incluso que puedas trasladarte desde guadalupe hasta por ejemplo un punto de escobedo, que antes no se podía, o incluso aquí al centro, que va a pasar también a línea 4 por acá”, expresó uno de los habitantes de Nuevo León.

Se le suma el Corredor FIFA, que involucra a la Macroplaza y el Paseo Santa Lucía, donde turistas y locales podrán recorrer museos, áreas verdes y espacios culturales en pleno corazón de la ciudad.

También están los nuevos proyectos urbanos rumbo a 2026, como parques, entre ellos el nuevo parque de agua.

“Son proyectos y obras que van a durar décadas, sobre todo desde el parque del lago, está padrísimo ya ver proyecto, así que llamémosle beneficio por un evento mundial, está bien.”

“van a tener muchos beneficios con todas las obras que están haciendo aquí en monterrey, nuestros nietos son los que van a disfrutar”, indican habitantes.

Así, Nuevo León se posiciona como una sede mundialista que apuesta por la experiencia integral: ciudad, cultura, movilidad, naturaleza y sobre todo: futbol.