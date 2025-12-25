Nuevo León se posiciona como una sede mundialista; apuesta por experiencia integral
Para este Mundial el gobierno del estado de Nuevo León planea la instalación de pantallas en al menos 10 puntos estratégicos.
Nuevo León ya vive el camino rumbo al Mundial del 2026, con una estrategia que va más allá del futbol y apuesta por la modernización urbana y la movilidad.
El eje central de todo es el Parque Fundidora, planificando albergar más de 100 mil personas, se consolida como punto de encuentro masivo y zona de convivencia previa y posterior a los partidos con el Fan Fest y más eventos relacionados con la justa mundialista.
Además, para este Mundial el gobierno del estado de Nuevo León planea la instalación de pantallas en al menos 10 puntos estratégicos y turísticos para que toda la afición disfrute del partido además de que en días de partido se declare home office en las empresas y asueto en las escuelas.
Fundamental la movilidad durante el Mundial 2026
La movilidad será fundamental y en ese rubro, el Metro fungirá un papel importante, no sólo con sus tres líneas ya establecidas, si no que con los trabajos de la línea 4 y 6, cuyos nuevos vagones ya se encuentran en el estado, buscan el objetivo del “tramo fifa” que conectará a turistas y fanáticos del fútbol con punto importantes de la ciudad.
“Como ahora que puedas llegar al aeropuerto, o incluso que puedas trasladarte desde guadalupe hasta por ejemplo un punto de escobedo, que antes no se podía, o incluso aquí al centro, que va a pasar también a línea 4 por acá”, expresó uno de los habitantes de Nuevo León.
Se le suma el Corredor FIFA, que involucra a la Macroplaza y el Paseo Santa Lucía, donde turistas y locales podrán recorrer museos, áreas verdes y espacios culturales en pleno corazón de la ciudad.
También están los nuevos proyectos urbanos rumbo a 2026, como parques, entre ellos el nuevo parque de agua.
“Son proyectos y obras que van a durar décadas, sobre todo desde el parque del lago, está padrísimo ya ver proyecto, así que llamémosle beneficio por un evento mundial, está bien.”
“van a tener muchos beneficios con todas las obras que están haciendo aquí en monterrey, nuestros nietos son los que van a disfrutar”, indican habitantes.
Así, Nuevo León se posiciona como una sede mundialista que apuesta por la experiencia integral: ciudad, cultura, movilidad, naturaleza y sobre todo: futbol.