Corrupción e impunidad en Morelos: A 4 años del asesinato de 5 jóvenes en ‘Casa Bacachos’, el caso sigue en la sombra

La corrupción y la impunidad en Morelos mantienen sin castigo el asesinato de cinco jóvenes, ocurrido hace más de cuatro años en un restaurante bar de la entidad. A pesar de existir videos, testimonios e indicios, no hay un solo detenido, lo que exhibe un sistema de justicia ineficiente que revictimiza a las familias y normaliza la violencia.

Jorge Reyes, padre de dos de las víctimas, recuerda cómo ocurrió el ataque que terminó en tragedia: “Hace poquito más de cuatro años y medio asesinaron a mi hijo César y a mi hijo Jorge con otro chico y se supone que otras dos chicas que la Fiscalía niega”.

El crimen sucedió en un establecimiento llamado Casa Bacachos, donde un intento por defender a una mujer terminó en una masacre.

“Fue aquí, se supone que era un restaurant bar que se llamaba Casa Bacachos, un joven empezó a golpear a una chica y uno de mis hijos fue a defenderla y en respuesta, las escoltas de estos tipos los asesinaron”, relató.

Corrupción e impunidad tras asesinato en Morelos: Un crimen captado en video y sin responsables

Una cámara de seguridad registró el momento exacto de la balacera. Las imágenes muestran a personas huyendo para ponerse a salvo, mientras César y Jorge Reyes, Gustavo Delgado y dos mujeres eran acribillados. Pese a la evidencia, el caso sigue estancado.

Para Hada Ramos, madre de las víctimas, la corrupción e impunidad en Morelos ha sido un obstáculo permanente tras el asesinato:

“Porque aquí en Morelos es un estado muy corrupto, no tenemos nada, donde mi carpeta tiene dilación y omisión y la autoridad no hace nada, cada vez que cambian de un titular es volver a iniciar, a contar tu historia, a volver a ser revictimizados y a empezar otra vez, pues de a nada”, explicó.

⚖️ Impunidad en México



Familiares de cinco jóvenes asesinados en un bar de Morelos llevan más de 4 años sin justicia.



A pesar de que existen imágenes, testimonios e indicios, no hay un solo detenido.



Padres y hermanos denuncian corrupción, dilación y omisión en la fiscalía,… pic.twitter.com/lrUb2Ms5IR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

Exigen justicia, reformas y un memorial tras caso de corrupción e impunidad por asesinato en Morelos

Las primeras autoridades que conocieron el caso fueron la ex Ministerio Público Martha Gloria Rojas Gil y el exfiscal Uriel Carmona, detenido por corrupción y recientemente liberado.

“Han ocultado muchas cosas, la carpeta efectivamente fue hecha con las patas, en premio a ese Ministerio Público ahora le hicieron fiscal de la zona sur, Cuauhtémoc Blanco nunca nos quiso atender, cuando llegó la actual gobernadora teníamos esperanza, pero hasta ahorita, más de un año, no nos ha recibido”, denunció Jorge Reyes.

La exigencia ahora llegó al Congreso. Aranza Reyes, hermana de las víctimas, pidió reformas que protejan a los jóvenes:

“Tenemos miedo a salir, tenemos miedo a no volver a casa, no tenemos un sistema o un gobierno que sepamos que nos está defendiendo, ¿Cuántas muertes más o desapariciones tienen que pasar para que se den cuenta de que el país está mal, está terrible?”.

Además de justicia, las familias solicitan un memorial para sus hijos, una petición que, tras cuatro años, tampoco ha sido atendida.