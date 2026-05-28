Encuentran el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas en el municipio de Tlalnepantla, Edomex

Se desplegó un equipo policial en las calles del municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), tras una alerta ciudadana al número de emergencias sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer.

Los restos humanos fueron abandonados en una esquina de la colonia La Arboleda Tenayuca.

Las autoridades ministeriales estarían removiendo el cuerpo y realizando las investigaciones correspondientes para averiguar cómo es que la mujer llegó a ese punto.

El personal forense trabajó en el lugar para levantar los indicios y trasladar el cuerpo al anfiteatro local en calidad de desconocida.

🚨#AlertaADN



Hallan el cuerpo de una mujer envuelto en bolsas negras, en la colonia La Arboleda Tenayuca, en Tlalnepantla, Edomex pic.twitter.com/tkq5rB18bw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

Llaman al C4 para reportar cuerpo

Los hechos ocurrieron luego de que el C4 del municipio de Tlalnepantla recibió una llamada telefónica por parte de habitantes de la comunidad.

Los miembros de la comunidad reportaron que sobre la banqueta había un bulto extraño cubierto con bolsas de plástico de color negro que no parecía ser un residuo de basura, sino algo diferente.

Encuentran cuerpo de una mujer en la esquina de Pirules y Cerezos

Elementos operativos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla llegaron como primeras autoridades al cruce de las calles Pirules y Cerezos, dentro de la colonia La Arboleda Tenayuca.

Al inspeccionar el bulto sospechoso, los oficiales confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona y pidieron el apoyo inmediato de los paramédicos.

La víctima presentaba heridas provocadas por balazos

Los servicios de urgencias que llegaron al sitio confirmaron de inmediato que el cuerpo ya no contaba con signos vitales.

Al hacer una primera revisión, los rescatistas comentaron que la víctima era una mujer y que el cadáver presentaba lesiones visibles causadas por balas de arma de fuego; por ahora, todavía no se confirma si la agresión sucedió ahí o solo se abandonó en el sitio.

Acordonan la colonia Arboleda Tenayuca para los peritajes

Los policías municipales acordonaro la zona para cerrar el paso vehicular y a pie en toda la calle. El resguardo de la escena del crimen se hizo con el propósito de proteger todos los indicios que pueden servir como pruebas para la Fiscalía, autoridad que se encargaría de la carpeta de investigación.

La @FiscaliaEdomex ya retira el cuerpo de una mujer, quien tenía huellas de violencia y disparos de bala; fue localizada en Cerezos, entre Pirules y Arboledas, en #Tlalnepantla.



QEPD. #Video 🎥👇🏽 https://t.co/VNUNYdL53k pic.twitter.com/ZeekmxisbB — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 28, 2026

Fiscalía investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio

Una vez que se confirmó la identidad de género de la víctima, las autoridades locales notificaron a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México.

Las autoridades de la Fiscalía Mexiquense ya tienen una línea de investigación que será bajo el protocolo de feminicidio.