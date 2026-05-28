"¿Para qué se atraviesa?"; captan a hombre empujando a mujer junto a un menor en mercado de Salamanca

Una mujer y una menor fueron víctimas de una agresión en el interior del mercado Tomasa Esteves en Salamanca, Guanajuato, al mediodía del martes 26 de mayo. Cámaras de seguridad instaladas dentro de los pasillos de los locales captaron el momento exacto en el que un hombre las empuja al encontrárselas durante su trayecto.

Cámara de seguridad capta agresión contra mujer y menor en mercado de Salamanca

En horas posteriores a la agresión, locatarios del mercado Tomasa en Salamanca comenzaron a difundir el metraje del momento de la embestida y, al mismo tiempo, solicitaron el apoyo a la ciudadanía y de las autoridades para dar con el paradero del responsable que dejó a la señora y a la niña tiradas en el suelo del pasillo.

En las imágenes que rápidamente se hicieron virales se observa cómo, alrededor de las 12:13 horas del pasado martes, una pequeña acompañada de una mujer caminan en medio de los locales mientras evitan a personas que se encontraban realizando sus compras.

Sin embargo, al mismo tiempo, un hombre que avanzaba rápido por el lugar no modifica su trayectoria y, pese a contar con espacio suficiente para evitar el contacto, termina impactando a la mujer. La fuerza del empujón provoca que ambas caigan al suelo, mientras la menor termina golpeándose contra un banco ubicado en el pasillo.

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🚨😠 ¡INDIGNACIÓN TOTAL! Sujeto empuja a una mujer en un mercado de Salamanca, Guanajuato. Debido a la fuerza del impacto, la señora cae al suelo y el menor que la acompañaba termina golpeándose contra un banco pic.twitter.com/kosgQ9rh6C — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

Al darse cuenta de que el grito de la señora y el llanto del dolor de la niña acapararon la mirada de los clientes y comerciantes, el hombre regresa y trata de ayudarlas para que se levanten; no obstante, el enojo de la agredida es evidente, por lo que le dice que no lo toque.

Al verse rodeado y tras ser rechazada su ayuda, el agresor decide seguir su camino y, ante las miradas de varias personas, busca 'lavarse las manos' gritando que para qué se atraviesan en su camino.