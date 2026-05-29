“Estaba con la amante": Mujer buscaba a su esposo desaparecido en Durango y acusa que nunca lo estuvo

Manuel Alejandro Sandoval Pacheco, maestro universitario reportado como desaparecido desde el pasado 22 de mayo en Durango, ya fue localizado, pero la historia dio un giro inesperado después del comunicado que difundió su esposa.

A través de redes sociales, Ileana Vidales aseguró que el hombre nunca estuvo desaparecido y que en realidad decidió abandonar a su familia para irse con otra mujer, mientras presuntamente llevaba una doble vida.

El caso del maestro ha generado molestia en redes sociales, debido a que provocó una búsqueda cuando realmente no desapareció. Especialmente porque durante varios días familiares, amigos y ciudadanos compartieron la ficha de búsqueda creyendo que se trataba de una desaparición real y las autoridades pierden tiempo y recursos que podrían ser empleados para casos reales.

¿Qué dijo la esposa del maestro localizado en Durango?

Tras confirmarse que Manuel Alejandro había sido localizado, su esposa publicó un mensaje en redes sociales donde explicó su versión de los hechos y lanzó fuertes acusaciones contra él y su familia.

“Manuel Alejandro ya fue localizado. La realidad es que nunca estuvo desaparecido: simplemente decidió colapsar y huir de todo lo que había construido a su alrededor”, escribió.

En el comunicado, también señaló que la familia del docente supuestamente sabía dónde estaba y decidió ocultar información tanto a ella como a las autoridades.

Además, acusó al maestro de mantener una relación sentimental con otra mujer, quien presuntamente trabajaría en la misma universidad donde él labora.

En su mensaje, Ileana Vidales también mencionó a las madres buscadoras y aseguró que este caso representa una falta de respeto para las familias que realmente atraviesan por desapariciones forzadas.

Incluso señaló que la hermana publicó la ficha de búsqueda, aún sabiendo que no estaba desaparecido: “Hubo manipulación, engaño y un abuso de la empatía de toda la sociedad”, expresó en el texto difundido en redes sociales.

La mujer también afirmó que lo ocurrido representó una carga emocional para ella y sus hijos, además de exponerlos públicamente durante varios días.

¿Desde cuándo estaba desaparecido el maestro universitario?

Manuel Alejandro Sandoval Pacheco había sido reportado como desaparecido desde el 22 de mayo de este año en Durango.

Durante varios días, su ficha de búsqueda fue difundida ampliamente en redes sociales y grupos ciudadanos con la intención de ayudar a localizarlo.

Hasta el momento, las autoridades de Durango no han emitido información adicional sobre posibles investigaciones relacionadas con este hecho.