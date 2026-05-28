¿Vas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Monterrey? Estas son las rutas y transporte para llegar al Estadio

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó en todas las ciudades sede y en Monterrey ya se prepara para recibir a miles de aficionados nacionales y extranjeros en el llamado “gigante de acero”, uno de los estadios sede del torneo. Ante la gran expectativa por los partidos mundialistas, las autoridades estatales ya dieron a conocer las rutas del transporte público para llegar el estadio.

En Azteca Noticias te detallamos cómo llegar al Estadio Monterrey, además de operativos especiales que ayudarán a facilitar la llegada de los asistentes al Eestadio Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe. El objetivo es evitar el caos vial, además de agilizar los traslados y garantizar la movilidad durante los encuentros y actividades relacionadas con el magno evento deportivo.

¿Cuál es la forma más rápida de llegar al estadio Monterrey?

La alternativa más práctica y rápida es utilizar el Metro de Monterrey; las autoridades recomiendan llegar a la estación Exposición de la Línea 1 desde donde los asistentes podrán caminar hacia el estadio cruzando el Puente Expo.

Con esta opción se busca reducir tanto el tráfico vehicular alrededor del recinto, como facilitar el acceso a miles de aficionados durante los días de partido. Además, en la zona se contará con operativos de seguridad y movilidad para reforzar y agilizar el flujo de las personas.

Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿Qué rutas de transporte público llegaron al estadio Monterrey?

Para aquellos que utilicen camiones urbanos, ya se cuenta con diversas rutas disponibles en las principales avenidas de la ciudad sede y que son cercanas al estadio.

Acceso por avenida Pablo Olivas; las rutas que circulan por esta zona incluyen:

R 81 Villa olímpica



R 83



R 93, rancho Viejo



R 214, Guadalupe directo/San Sebastián



R 223, América unida



R 224 arboledas/Monte cristal.

Acceso por avenida Eloy Cavazos, también estarán disponibles las siguientes rutas:

R 14, Escobedo-la Pastora



R 81 San Roque



R 85 hacienda/rancho Viejo.

Las autoridades de Monterrey señalan que el sistema de transporte será reforzado en especial durante los días de partido para que se pueda atender la elevada demanda de los usuarios.

¿Habrá rutas especiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El gobierno del Estado informó que se habilitarán al menos 26 rutas especiales de transporte público para poder movilizar a todos los asistentes hacia los cuatro partidos, con los que cuentan como sede mundialista y a las actividades del denominado “FanFest”. De estas rutas, tres serán temporales y podrán operar de manera gratuita. Los trayectos estarán diseñados para conectar al Estadio Monterrey con las zonas hoteleras de: Monterrey

San Pedro



San Nicolás



Parque Fundidora (sede oficial del FanFest).

¿Quécierres viales habrá durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las autoridades confirmaron que las restricciones de la llamada “Milla FIFA” comienzan al menos 12 horas antes de cada uno de los partidos y permanecerán hasta tres horas después del silbatazo final.

Las afectaciones viales se concentrarán principalmente en:

La Hacienda Alameda



La Hacienda Tolteca



La Quinta.

La recomendación principal para los aficionados y ciudadanos en Monterrey es utilizar el transporte público, además de planear sus trayectos con anticipación. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ promete transformar la movilidad en Monterrey, además de poner a prueba la capacidad logística de la ciudad.