¿Cómo llegar al Aeropuerto de Guadalajara en transporte público? Ruta y estaciones de la Línea 5

A días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Jalisco está por estrenar la nueva Línea 5 del transporte público Mi Macro, el cual permitirá conectar con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, así como otros puntos claves de la capital del estado.

Con este nuevo transporte se busca reducir los tiempos de traslado, especialmente en zonas con mayor tráfico en el Área Metropolitana de Guadalajara, pero ¿cuál será la ruta completa y qué estaciones tendrá?

Todas las estaciones de la Línea 5 que debes conocer

El recorrido contempla una longitud de 32 kilómetros con diversas estaciones sobre la carretera Chapala, y de esta forma conectar Aeropuerto–Periférico.

La obra incluye cuatro rutas troncales, cuatro complementarias y siete alimentadoras. En su etapa inicial, se contemplan las siguientes estaciones:



Aeropuerto

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Pintitas

Las Torres

Parque Montenegro

Las Liebres

Carretera a Chapala

Uno de los recorridos irá desde la terminal aérea hasta la estación Tabachines de Mi Macro Periférico, mientras que otro trayecto enlazará el aeropuerto con el Parque Agua Azul. Además, se contempla una ruta adicional que llegará hasta la Expo Guadalajara.

Horarios de operación: a qué hora pasa el primer autobús y a qué hora el último

Si bien, solo se dio a conocer que la Línea 5 entrará en operación el próximo jueves 4 de junio, no se han dado a conocer horarios específicos de esta ruta, pero por lo general el sistema de Transporte Mi Macro opera de la siguiente manera:



Rutas troncales y complementarias: De 4:30 a 23:30 horas.

Rutas alimentadoras: Operan de 3:45 a 0:30 horas, dependiendo de la ruta.

¿Cuánto cuesta el pasaje para llegar al aeropuerto de Guadalajara?

Tras el aumento al pasaje en Jalisco, la tarifa del transporte público se estableció en 11 pesos, siempre y cuando los usuarios utilicen como método de pago la tarjeta Mi Movilidad o Tarjeta Única Jalisco.

Si pagas en efectivo en las unidades alimentadoras o estaciones, el pasaje es de 14 pesos. Se trata de una tarifa fija, por lo que se espera que tras la inauguración de la Línea 5 el costo no cambie.