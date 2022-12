Alumnos del CBTIS 213 fueron desalojados por un olor a amoniaco

Por un fuerte olor a amoniaco fueron evacuados alumnos del CBTIS 213 en Minatitlán al sur de Veracruz.

A través de un comunicado, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios detalló que por recomendación del comité de salud y Protección Civil decidieron enviar a los alumnos a sus casas, minutos después de haber ingresado al plantel y es que ante los recientes hechos registrados en Nanchital, Agua Dulce y la carretera las matas, hay incertidumbre.

Desalojan a estudiantes por olor a amoniaco en Veracruz

Isela es una de las vecinas de la institución educativa CBTIS 213, ella declaró a las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “la verdad afecta más que nada en las noches cuando uno está a punto de descansar no se puede dormir bien la verdad, ya tiene más de un mes que está lo del amoníaco que tienen la fuga allá".

La Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz confirmó que hay una nueva fuga de amoniaco a un costado de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, las matas, zona que está cercana a la escuela, recordó que la que había sido detectada en mayo en esa misma zona fue reparada.

“Ya lleva varias semanas nosotros hemos informado a la Coordinación Nacional de Protección Civil y ellos son los que están tomando las acciones correspondientes. Estamos trabajando con Pemex para recuperar todas estas cuestiones, ya tienen las ubicaciones precisas”. Confirmó Guadalupe Osorno Maldonado, Secretaria de Protección Civil de Veracruz.

Habitantes de la Colonia Diana Laura, Salubridad y Tacoteno han estado reportando el olor al químico, automovilistas también lo resienten en tramos de la carretera, coinciden que se recrudece en las madrugadas con las lluvias y bajas temperaturas.

Antonio es un automovilista que explicó que: “cuando no hay aire se siente duro, y si ya se ve quemado ya, cuando no hay aire se siente el olor, cuando si hay no se siente”.

Fue en la misma zona donde se registró la primera fuga de amoniaco en el mes de mayo, autoridades estatales confirmaron que quedó reparada, sin embargo poco a poco la flora se comenzó a secar, hasta quedar totalmente devastado.