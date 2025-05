Erik, paciente con cáncer, preocupado por la falta de aire en el ISSSTE de Coatzacoalcos: “No me puedo enfermar”

En medio de una intensa ola de calor que azota al estado de Veracruz, las condiciones dentro del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Coatzacoalcos se han vuelto insoportables. Pacientes y familiares denuncian públicamente la falta de aire acondicionado en el cuarto piso del nosocomio, donde se encuentran internados varios enfermos con cáncer.

Entre aquellos internos oncológicos se encuentra Erik Alejandro Rojas Lara, un joven, maestro y rapero en sus tiempos libres, diagnosticado con linfoma no hodgkin, quien compartió su testimonio a través de redes sociales.

“Estoy en riesgo de infecciones y no puedo enfermarme”, asegura Erik, en Coatzacoalcos

“Es un infierno, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí arriba”, relató con voz entrecortada Erik, en un video que rápidamente se viralizó. Desde una cama de hospital, el joven expuso el sofocante calor que impera en el área de Medicina Interna del hospital, donde, según denuncia, ninguna de las ventilaciones funciona.

“Estoy en una etapa delicada. No me puedo enfermar, no puedo estar en estas condiciones”, expresó, apelando a la empatía de los usuarios para difundir su mensaje y ejercer presión social. El calor, dijo, no solo afecta su tratamiento, sino que representa un riesgo directo para su vida.

Las autoridades del ISSSTE dicen que trabajan en la reparación

La situación no solo es incómoda, sino potencialmente peligrosa. Para pacientes inmunocomprometidos, como los que reciben quimioterapia, el calor extremo puede favorecer infecciones y complicaciones severas. “Mi esposa y yo fuimos a dirección, hablamos con el director, y nos dijeron que no se puede hacer nada. No es justo”, agregó con desesperación.

Ante la ola de críticas, el ISSSTE reconoció las fallas mediante un comunicado oficial. Señalaron que la Unidad Manejadora de Aire (UMA) del cuarto piso presentó fallos desde el 19 de mayo durante una inspección preventiva, lo que obligó a suspender el servicio de aire acondicionado para evitar mayores daños. Personal técnico se encuentra realizando reparaciones, prometiendo restablecer el sistema “a la brevedad”.

Erik, maestro, rapero y ahora activista por condiciones dignas

Erik Alejandro Rojas no solo lucha contra un cáncer agresivo en la sangre, sino que ha decidido alzar la voz por todos los que están en su misma situación. En febrero le fue detectado linfoma no hodgkin doble espesor y actualmente atraviesa su segunda fase de quimioterapia. En paralelo, continúa defendiendo el derecho a recibir atención médica en condiciones dignas.

Este caso refleja un problema estructural que va más allá de una falla técnica: la falta de mantenimiento oportuno en hospitales públicos y la desprotección de los pacientes más vulnerables. Mientras el termómetro sigue subiendo, las voces como la de Erik nos recuerdan que la salud no puede esperar.