Misael alza la voz: el joven frutero que fue golpeado en Tehuacán exige justicia

Misael Galván, joven vendedor ambulante de 22 años, que fue brutalmente golpeado por un padre y su hijo el pasado miércoles 21 de mayo en calles del municipio de Tehuacán. Este viernes, Misael acudió al Congreso del Estado de Puebla para pedir a los legisladores que su caso no quede impune y se tipifique como intento de homicidio, no solo como “lesiones”.

El joven, originario de Tehuacán y su familia han trabajado por más de ocho años en el puesto de fruta que heredó de su madre. Ella solicitó permiso para instalarse en ese sitio, y Misael tomó su lugar años atrás para ayudar en casa, ya que su padre, quien padece diabetes desde hace más de dos décadas, está dializado y ha perdido la vista. Incluso Misael tuvo que dejar la secundaria para trabajar y llevar algo de comer a su familia.

Una disputa que terminó en violencia

De acuerdo con Misael, los conflictos con la dueña del negocio cercano comenzaron hace más de cuatro años. Aunque en varias ocasiones intentó denunciarlo con las autoridades de tránsito, los oficiales confirmaron que su puesto no obstruía la vía pública. Sin embargo, esta vez, la violencia fue inmediata.

Misael,comerciante de frutas, exigió justicia en el Congreso de Puebla tras ser agredido por una familia que lo ha hostigado años. Aunque tiene permiso para ocupar el lugar, intentaron retirarlo con violencia.Pide que su caso no quede impune, pues trabaja para apoyar a su familia

En un video difundido en redes sociales se ve cómo el padre y el hijo se acercan al joven, lo encaran por supuestamente bloquear la entrada de su taller, y lo golpean salvajemente. El hijo lo sujetó del cuello mientras el padre lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente, golpeándose la cabeza contra la banqueta.

🤜💥🤛¡Le echaron montón!



Un vendedor ambulante fue golpeado agresivamente por dos hombres, presuntamente un padre y su hijo, en Tehuacán

Reacción ciudadana y consecuencias

La agresión generó indignación entre los habitantes de Tehuacán. La noche del 21 de mayo, una multitud se reunió afuera de la casa de los presuntos agresores. La situación escaló hasta que el inmueble fue incendiado con bombas molotov, mientras otros lanzaban piedras. El hecho provocó la movilización de elementos del Ejército y la Policía Estatal. Al día siguiente, la Asociación Civil TAC rescató al perro de los dueños de la casa, que se quedó atrapado en el incendio, el animal, nombrado Fénix —por renacer de entre las cenizas— tuvo algunas lesiones que ya son tratadas por especialistas.

#Tehuacán

Alrededor de las 2 am se desató la violencia.

Cientos de personas prendieron fuego a un auto y a la casa de la familia involucrada en la agresión contra Misael.

Antes, la GN y Policía rescataron a la señora Rosa Isela que estaba en el domicilio e hicieron varios… pic.twitter.com/rorRr8eLAy — Carlos Clemente (@CClemente7) May 22, 2025

Misael continúa en recuperación

Actualmente, Misael usa un collarín luego de sufrir esguince cervical y traumatismo craneoencefálico y está en espera de más estudios médicos para determinar si hay daños cerebrales por el golpe recibido. Tras presentar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, lamenta que el caso sea tratado como un simple acto de lesiones, cuando las consecuencias pudieron ser fatales. “La violencia no está bien y no debe quedar impune. Solo quiero justicia”, declaró Misael ante los medios y legisladores. Todo esto mientras se espera que unos 15 días termine su recuperación, eso sí, si no hay complicaciones.

Mientras tanto, sus agresores identificados como Julio “N” y Gerson “N” continúan prófugos. En cuanto a la casa y el negocio de la familia violenta, permanecen bajo el resguardo de las autoridades con el fin de evitar más actos de vandalismo y de la famosa “justicia por mano propia”.