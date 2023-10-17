Álvaro Prieto y otros deportistas que murieron jóvenes

A pesar de que le mundo del deporte está lleno momentos increíbles, existen situaciones difíciles y complicadas como el caso de Álvaro Prieto, en el que sin importar el equipo disciplina, las personas se unieron para brindarle apoyo a sus familiares y amigos.

La noticia sobre la muerte de Álvaro Prieto, jugador del Córdoba, dejó a miles de personas en shock, pues el joven futbolista perdió la vida cuando solo tenía 18 años de edad.

Y es que a lo largo de los años, el mundo ha tenido que despedirse de grandes figuras del deporte a una corta edad.

¿Qué ocurrió con Álvaro Prieto, jugador de Córdoba?

El fútbol español y el mundo deportivo están de luto, tras darse a conocer que el jugador juvenil Álvaro Prieto fuera encontrado sin vida entre dos vagones de tren en la estación Santa Justa en España, después de haber sido reportado como desaparecido.

Los últimos reportes indican que Álvaro Prieto murió electrocutado, pues de acuerdo con los forenses el futbolista presentaba algunas quemaduras en sus manos; desde el inicio la Policía de Sevilla tenían la hipótesis de que la muerte del joven había podido ser accidental.

Álvaro Prieto murió electrocutado el mismo día de su desaparición, el pasado viernes. Lo ha confirmado la autopsia



🎙 José Carlos Fernández



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¿Qué otros deportistas han muerto jóvenes?

A lo largo de los años nos han arrancado a grandes figuras del deporte, dejando a la gente y a la afición con el corazón roto, pues en varias ocasiones estos deportistas han perdido la vida a una corta edad; estos son algunos atletas que han muerto jóvenes:

Marc-Vivien Foé: Con tan solo 28 años este futbolista perdió la vida en pleno partido; fue en el minuto 78 cuando el atleta cayó al suelo, de acuerdo con reportes, la causa de muerte fue por hipertrofia en el ventrículo izquierdo.

Con tan solo 28 años este futbolista perdió la vida en pleno partido; fue en el minuto 78 cuando el atleta cayó al suelo, de acuerdo con reportes, la causa de muerte fue por hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Jules Bianchi: Fue en el Gran Premio de Japón de 2014, cuando el piloto de tan solo 25 años perdió la vida al estrellarse contra una grúa a 12 vueltas de terminar la carrera. Jules Bianchi , amigo de Charles Leclerc, fue trasladado al hospital después del choque y después de estar en coma por varios meses debido a una lesión cerebral, el piloto falleció un 17 de julio de 2015.

Fue en el Gran Premio de Japón de 2014, cuando el piloto de tan solo 25 años perdió la vida al estrellarse contra una grúa a 12 vueltas de terminar la carrera. , amigo de Charles Leclerc, fue trasladado al hospital después del choque y después de estar en coma por varios meses debido a una lesión cerebral, el piloto falleció un 17 de julio de 2015. Pablo Hernán Gómez: El futbolista de 25 años de edad murió en un accidente automovilístico; se dirigía rumbo a San Luis Potosí a visitar al hermano de su esposa; los hijos Pablo Hernán lograron sobrevivir; sin embargo, el deportista y su pareja fallecieron en el lugar.

El futbolista de 25 años de edad murió en un accidente automovilístico; se dirigía rumbo a San Luis Potosí a visitar al hermano de su esposa; los hijos lograron sobrevivir; sin embargo, el deportista y su pareja fallecieron en el lugar. Salvador Sánchez: La promesa del boxeo mexicano en la década de los 80, perdió la vida un 12 de agosto de 1982 debido a un accidente automovilístico; Salvador Sánchez se encontraba manejando por la carretera Querétaro-Guanajuato, cuando al tratar de rebasar un camión se estrelló contra un vehículo.

La promesa del boxeo mexicano en la década de los 80, perdió la vida un 12 de agosto de 1982 debido a un accidente automovilístico; se encontraba manejando por la carretera Querétaro-Guanajuato, cuando al tratar de rebasar un camión se estrelló contra un vehículo. Antonio De Nigris: El hermano de Poncho De Nigris murió a los 31 años de edad debido a un infarto mientras dormía. Era jugados de los Rayados de Monterrey, así como de equipos en Colombia, Brasil, China, España, Turquía y Grecia.

Estos son algunos de los deportistas que perdieron la vida una corta edad, pues, lamentablemente, la lista es larga, y en ella podemos encontrar nombres como Kelly Catlin, la ciclista estadounidense que murió a los 23 años de edad, y Antonio Puerta, futbolista español que falleció a los 22 años, entre otros.