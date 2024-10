Brigada 12: La Iniciativa que combate la pobreza en Jalisco gracias a Álvaro Quiroz 

Una idea altruista para ayudar a personas en situación de calle en Jalisco ha llevado al joven Álvaro Quiroz a fundar la asociación “Brigada 12”. A sus 25 años, se ha convertido en el primer mexicano reconocido por la Cumbre de Jóvenes Activistas de la ONU por su labor en esta causa, ¿cómo comenzó su historia?

La historia de la fundación de la “Brigada 12”

De acuerdo con el general Álvaro Quiroz, la motivación detrás de “Brigada 12” surge de las propias experiencias de Quiroz y sus compañeros, quienes han enfrentado situaciones vulnerables, como la prostitución y el abuso de sustancias. En sus palabras: “Si no nos ayudamos entre nosotros mismos, nadie lo va a hacer”.

La asociación no solo se centra en proporcionar alimentos y cobijas, sino que busca establecer un vínculo de empatía con quienes viven en las calles, con el objetivo de ofrecerles una oportunidad de reintegración social. Durante la pandemia, este proyecto ha crecido, movilizando recursos y voluntarios para ayudar a miles de personas en varios estados de México y países como Estados Unidos y Colombia.

Donaciones y arte: la fórmula de “Brigada 12” para cambiar el mundo

“Brigada 12” se sostiene a través de donaciones y la venta de arte, un enfoque que Álvaro Quiroz considera fundamental para generar un impacto positivo. En cuatro años de trabajo arduo, su labor ha sido reconocida internacionalmente, destacando su reciente elección como uno de los cinco activistas sociales más importantes del mundo por la ONU.

Álvaro Quiroz enfatizó que su misión no es solo asistir a quienes lo necesitan, sino transformar vidas y crear conciencia sobre las problemáticas que enfrentan estas comunidades. En noviembre, viajará a Ginebra, Suiza, para recibir este reconocimiento que pone en alto el nombre de México y resalta la importancia del trabajo comunitario: “Yo no estoy solo. El mismo Ricardo Salinas mencionó en la ponencia, los líderes no están solo, los líderes siempre van acompañados. No lo hicimos, nunca para ganar un premio, para salvarnos a nosotros y nuestras vidas”.