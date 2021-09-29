¿Qué es la ameba comecerebros que causó la muerte de un niño en Texas?

Un niño murió el pasado 11 de septiembre luego de contraer una ameba comecerebros mientras jugaba en un parque acuático de la ciudad de Arlington, Texas, en Estados Unidos.

El menor fue hospitalizado el 5 de septiembre con meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés), una infección que provoca la inflamación del cerebro y la destrucción del tejido cerebral.

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El hospital dio aviso a las autoridades de Arlington, en el condado de Tarrant, para que se iniciara una investigación, debido a que el menor podría haber fallecido tras exponerse a la ameba Naegleria fowleri, un microbio que se encuentra en el agua dulce templada, y en ocasiones en la tierra.

El Departamento de Salud de este condado ubicado en Texas determinó que el niño pudo contraer la ameba comecerebros en su casa o en una fuente recreativa del parque acuático “Don Misenhimer”.

Por precaución, el lugar donde estuvo el menor así como otros tres parques que hay en la ciudad permanecerán cerrados por lo que resta del año, según medios internacionales.

Las autoridades locales también tomaron muestras del agua y las enviaron a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lo que confirmó la presencia de la ameba Naegleria fowleri en el líquido.

El agua potable de Arlington no estaba contaminada con la ameba comecerebros, precisaron las autoridades. En tanto, el alcalde Jim Ross lamentó la muerte del menor, a causa de este microbio.

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¿Cómo ocurre la infección y cuáles son los síntomas que produce la ameba comecerebros?

De acuerdo con los CDC, la Naegleria fowleri causa una infección cuando el agua con la ameba entra al cuerpo por la nariz, luego sube al cerebro donde destruye el tejido cerebral.

Esto generalmente ocurre cuando las personas van a nadar o a bucear en lugares de agua dulce templada, como lagos y ríos. Usted no puede infectarse al beber agua contaminada.

La ameba comecerebros, como la que causó la muerte del niño en Texas, provoca síntomas en los primeros siete días después de contraer la infección, incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas o vómitos.

“Los síntomas posteriores de la infección meningoencefalitis amebiana primaria pueden incluir rigidez del cuello, confusión, falta de atención a los demás y al entorno, pérdida del equilibrio, convulsiones y alucinaciones”, precisaron los CDC.

Finalmente, los CDC indicaron que el mecanismo de muerte por esta infección comienza con la destrucción del tejido cerebral, lo que ocasiona inflamación del cerebro y el fallecimiento del paciente.

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