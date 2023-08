Amenazan a familia de Milagros en León, Guanajuato

A cinco días de la muerte de Milagros Montserrat en León, Guanajuato, su familia no ha podido vivir el duelo por su muerte, pues ahora el hermano de Milagros ha recibió amenazas, todo esta situación comenzó el pasado viernes mientras aún velaban los restos de su hermana, a decir del hermano un hombre quería entrar a la funeraria a grabar, pero el le pidió de manera pacifica que se retirara, esto fue lo que dijo al respecto el hermano de Milagros:

” Éste tipo quiso volver a entrar y yo le impedir el acceso, él me dice: que yo vengo desde México, seis horas manejando, vengo a sumar”

Después de negarle el acceso comenzaron las amenzas en redes sociales

El hermano de Milagros dijo que horas después de negarle el acceso al sujeto al funeral de su hermana fue por medio de las redes sociales que comenzaron los ataques en su contra, e incluso hubo algunas difamaciones que le han afectado en su imagen y en su trabajo:

” Mi hermana me dijo oye qué amenazaste de muerte a tal tal tal y yo dije ¿ qué ? y empecé a ver los videos y resulta que ese tipo está inventando que lo mandé madrear y que yo literalmente lo amenacé de muerte, cosa que jamás dije, yo no soy ese tipo de persona, Sí es muy incómodo, es horrible estar pasando por esta situación, cuando de por sí tenemos un dolor encima , una pena ,no podemos estar a gusto, no puedo tener mi duelo a la gusto porque estoy recibiendo a diario comentarios de odio “

¿Cuál es la situación de Miguel el feminicida de Milagros?

Fue el pasado Domingo cuando Miguel “N” presenció de forma virtual la audiencia inicial de su situación, fue ahí donde la fiscalía del estado pidió la vinculación a proceso por feminicidio, delito que el Código Penal de Guanajuato, señala como sanción de 30 a 60 años de cárcel, en tanto la defensa de miguel pidió duplicidad de plazo para recabar datos para la defensa de Miguel, en dicha audiencia se dio a conocer que Milagros perdió la vida por una hemorragia masiva en brazo izquierdo producto también por las 9 heridas que recibió con un arma blanca, la audiencia contra el feminicida de Milagros se reanudará el próximo viernes.