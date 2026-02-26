A sus 2 años de edad, Renato Gabriel desapareció en Michoacán; emiten Alerta AMBER

Renato Gabriel García Tamayo desapareció en el estado de Michoacán, por lo que las autoridades de la entidad emitieron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

El pequeño tiene dos años de edad y desapareció en la ciudad de Zamora, el 27 de septiembre de 2025. Su estatura es de 80 centímetros, cabello lacio castaño oscuro, ojos castaño oscuros.

La Fiscalía no cuenta con datos sobre la localización del menor desde ese entonces, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía, ya que Renato Gabriel García Tamayo puede ser víctima de un delito.

#AlertaAMBER solicita su apoyo y RT para la búsqueda y localización del niño RENATO GABRIEL GARCÍA TAMAYO, de actualmente 03 años de edad. pic.twitter.com/0v5VDLVAc4 — Alerta AMBER México (@AAMBER_mx) February 23, 2026

¿Cómo funciona la ALERTA AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata que se activa en los casos considerados de mayor gravedad relacionados con la desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal finalidad es involucrar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de que puedan ser encontrados sanos y salvos lo antes posible.

Este protocolo opera mediante la difusión masiva de información relevante sobre el menor desaparecido. Las alertas se transmiten a través de distintos canales de comunicación como radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos con capacidad para recibir datos. De esta manera, se busca que el mayor número de personas tenga acceso a la información y pueda aportar datos útiles para la búsqueda.

El sistema de Alerta AMBER se aplica en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una herramienta clave para la coordinación entre autoridades y ciudadanía ante situaciones de riesgo que involucren a menores de edad.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año. Este canal permite iniciar el proceso de manera inmediata cuando se reporta la desaparición de un menor.

Además, los familiares deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar los trámites necesarios. Una vez que se confirma que no se cuenta con información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta es inmediata, con el fin de comenzar cuanto antes la difusión pública y fortalecer las posibilidades de localización.