Detienen a seis por narcobloqueos en Playa del Carmen tras caída de “El Mencho”

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la captura de seis hombres fuertemente armados, presuntamente responsables de replicar los narcobloqueos y la quema de siete vehículos el pasado domingo 22 de febrero en Playa del Carmen. Esto, en el contexto del caos y la ola de violencia que incendió diversas carreteras del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y que también alcanzó al Caribe mexicano.

El efecto dominó: De Jalisco y el Bajío hasta Quintana Roo

El domingo 22 de febrero pasará a la historia como una de las jornadas más violentas del sexenio. Mientras las fuerzas especiales del Ejército aseguraban la "zona cero" en Tapalpa, Jalisco, células delictivas desataron el terror simultáneo.

No solo Jalisco ardió; estados vecinos vivieron su propio infierno con decenas de narcobloqueos coordinados. En carreteras estratégicas de Colima, Guanajuato y Michoacán, comandos armados despojaron a civiles de camiones de carga y autobuses de pasajeros para incendiarlos y bloquear el paso de las fuerzas federales. Fue exactamente bajo este mismo modus operandi de caos nacional que los hoy detenidos en el municipio de Solidaridad sembraron el pánico, incendiando siete unidades en pleno destino turístico.

Capturan autoridades a seis sujetos por quema de vehículos en Playa del Carmen.



La #FGEQuintanaRoo informa que los detenidos son Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”; Jorge Luis “N”, alias “Wacho”; Walter Andrés “N”; Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”; Ricardo “N”, alias “Gato” y… pic.twitter.com/YvJ6hWLw7l — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) February 26, 2026

Así detuvieron a seis sujetos en Playa del Carmen tras quema de vehículos

La captura de los implicados se logró mediante un operativo táctico del Grupo Interinstitucional. Aunque inicialmente fueron abordados por delitos contra la salud (narcomenudeo), las investigaciones de inteligencia los ligan directamente como los autores materiales de los incendios. Los detenidos fueron identificados como:



Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”

Jorge Luis “N”, alias “Wacho”

Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”

Ricardo “N”, alias “Gato”

Camilo “N”, alias “Chino”

Walter Andrés “N”

Al momento de su aprehensión, los agentes les aseguraron un botín que evidencia su peligrosidad: dos armas de fuego calibre 9 milímetros (de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), diversas dosis de presuntos narcóticos y dos motocicletas utilizadas para cometer los ataques relámpago.

Suman siete detenidos por el fin de semana violento

Con este fuerte golpe, las autoridades confirmaron que ya suman siete las personas detenidas en Playa del Carmen derivadas directamente de los sucesos violentos del fin de semana.

Tanto el arsenal, la droga y los vehículos asegurados, como los seis sujetos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público local. En las próximas horas, un juez definirá su situación jurídica para determinar si son vinculados a proceso por los graves delitos que aterrorizaron a uno de los municipios más visitados de México.