Cae otro del CJNG: “El Tarecua” calcinó autos en Guerrero tras caída de “El Mencho”

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) cumplimentó este jueves 26 de febrero de 2026 una orden de aprehensión contra un objetivo clave vinculado a los disturbios recientes en la entidad. Se trata de Andrés “N”, alias “El Tarecua”, presunto responsable de orquestar ataques a la paz pública en el municipio de Zihuatanejo de Azueta, luego de la caída de "El Mencho" en Jalisco.

La captura es el resultado de trabajos de inteligencia realizados tras la ola de violencia que se desató el pasado domingo, coincidiendo con el operativo federal en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo para capturar a "El Tarecua", agitador del CJNG

La detención de "El Tarecua" se logró mediante un despliegue coordinado entre diversas instituciones de seguridad nacional y estatal. En la operación participaron:



DEFENSA (Secretaría de la Defensa Nacional).

(Secretaría de la Defensa Nacional). Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (SEMAR) .

y . Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

federal. Policía Estatal (SSPGro).

Crónica del ataque en Zihuatanejo tras caída de "El Mencho"

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos imputados ocurrieron el 22 de febrero de 2026. En esa fecha, Andrés “N”, en compañía de otros sujetos, habría participado activamente en la quema de vehículos en distintas zonas de Zihuatanejo.

Los informes detallan que los agresores rociaron gasolina y prendieron fuego a las unidades, las cuales resultaron totalmente calcinadas. Durante estos actos, los involucrados se ostentaron como integrantes de un grupo delictivo, provocando un clima de zozobra y temor entre la población civil que transitaba por la zona.

Tras su captura, "El Tarecua" será puesto a disposición del Juez de Control para que se determine su situación legal bajo el cargo de ataques a la paz pública en perjuicio de la sociedad. La Fiscalía estatal refrendó su compromiso de actuar con firmeza contra quienes alteren el orden público mediante actos vandálicos y delictivos.

Este arresto se suma a las 70 detenciones reportadas previamente por el Gabinete de Seguridad Nacional en estados como Jalisco y Michoacán, como parte de la respuesta institucional ante las reacciones violentas del crimen organizado.