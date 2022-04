Recibe amenazas el papá de Debanhi vía telefónica

Este jueves Mario Escobar, padre de Debanhi acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios a recoger unos documentos acerca de la investigación por a muerte de su hija ocurrida el pasado nueve de abril, antes de ingresar al inmueble, Mario Escobar declaró haber sido blanco de amenazas por parte desconocidos, sin profundizar en la característica de las amenazas que fueron vía telefónica sólo mencionó que no tenía miedo.

No tengo miedo, dice el papá de Debanhi

El papá de Debanhi dijo que fueron muchas llamadas las que recibió, aunque no dio número exacto de las veces que lo contactaron para amenzarlo, declaró que seguirá luchando por saber la verdad de lo ocurrido tras la desaparición y posterior muerte de su hija.

Así lo dio a conocer Mario Escobar, papá de Debanhi:

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, quién, no sé, pero no tengo miedo. Gracias a Dios en la bóveda que le hice a mi hija hay tres lugares y si necesito llegar a ese lugar para encontrar la verdad voy a llegar, no me interesa, el cajón ya está ahí, ya tengo los 3 lugares para ir a la Laguna en toda caso de que así sea y si así lo desea Dios”

Inmortalizan a Debanhi en Baja California

Un artista de Tijuana, Baja Californa decidió hacer un mural con la imagen de la que fuera la última foto con vida de Debanhi Escobar, Rafael Aguirre es el nombre del muralista que pintó en una pared la imagen de la joven de 18 años, dijo que lo hizo como una forma de solidaridad hacia las mujeres desaparecidas, ya que el también tiene una hija y tiene temor de que un día no regrese a casa.

Así lo dijo Rafael Aguirre, muralista:

” El motivo pues prácticamente es mi hija, que tengo una hija de 22 años y con el temor de todos los que somos padres sabemos la situación y lo que sentimos cuando ellas salen, más que nada por eso es la motivación, tomar conciencia todos, padres, para educar a nuestros hijos para que no sigan pasando cosas”

El mural está acompañado de una frase que dice: “Que ninguna sea la próxima”.