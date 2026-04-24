“Tiroteo Mañana": El absurdo reto viral que pone en alerta a escuelas de México

Las alarmas se han encendido en las escuelas secundarias y preparatorias del país. Mensajes intimidantes escritos en las paredes de los baños con la leyenda “Tiroteo Mañana” han forzado el despliegue de operativos policiacos y revisiones de pertenencias, interrumpiendo el ciclo escolar de miles de estudiantes.

De acuerdo con reportes de inteligencia, este fenómeno es una réplica de una tendencia que tuvo su primer pico en Estados Unidos en 2021, pero que este 2026 ha cobrado una fuerza renovada en América Latina, afectando a países como México, Argentina, Chile y Paraguay.

Reto viral de tiroteo: ¿En qué estados de México se han reportado amenazas?

Hasta el corte de esta mañana, se han detectado incidentes vinculados a este reto en al menos seis entidades federativas, obligando a las autoridades educativas a implementar el protocolo de “Operativo Mochila":



Estado Incidencias Reportadas Nuevo León Al menos 5 amenazas recientes. Oaxaca Movilización policial en planteles. Hidalgo Despliegue de seguridad preventiva. Sonora Activación de protocolos de revisión. Puebla Reportes de leyendas en baños. Guerrero Pánico entre padres de familia y alumnos.

Nuevo León: Epicentro de la psicosis escolar

El estado de Nuevo León ha sido uno de los más golpeados por esta tendencia, registrando al menos cinco amenazas en los últimos días. Las autoridades locales han identificado que los responsables suelen ser los mismos alumnos, quienes comparten fotografías de sus pintas en redes sociales para “estar a la moda” o generar interacción.

Muchos de los perfiles que difunden estas amenazas son de reciente creación, lo que sugiere que son cuentas secundarias utilizadas exclusivamente para viralizar el pánico sin ser detectados de inmediato.

“No se trata de una coincidencia, es un reto que busca clics a costa de la tranquilidad de las familias”, señalan especialistas en ciberseguridad escolar.

Un reto viral que preocupa...



Autoridades alertan por amenazas de tiroteo en escuelas, ligadas al reto “tiroteo mañana” en redes sociales.



Los mensajes han aparecido en baños de secundarias y ya hay casos en al menos 6 estados: Nuevo León, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Sonora y… pic.twitter.com/Dsx2KXw9pz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Qué pasa si hago el reto viral de “Tiroteo Mañana”?

Aunque para los adolescentes pueda parecer una broma o un método para suspender clases, la movilización de recursos de emergencia y el pánico colectivo pueden derivar en sanciones administrativas severas e incluso responsabilidades penales para los padres o tutores de los menores involucrados.

TikTok ha sido una de las plataformas donde este “eco” ha encontrado resonancia, debido a que el algoritmo favorece la visualización de contenidos que generan alto impacto emocional entre adolescentes. Finalmente, aunque muchos casos no son reales, el riesgo es alto y la alerta se mantiene.

