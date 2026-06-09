Lluvias por “Boris” dejan incomunicadas a comunidades en Hidalgo

La depresión tropical “Boris” ya generó sus primeros daños en algunos estados de México, como Hidalgo, donde el crecimiento del río El Calabozo dejó varias comunidades incomunicadas.

Cuáles son los municipios de Hidalgo más afectados por "Boris"

En las regiones Huasteca y Otomí-Tepehua han ocurrido también deslaves de cerros. En el caso de Huautla, la comunidad de Tamoyón Primero quedó afectada por la crecida de los ríos, por lo cual los habitantes tuvieron que rodear la zona para poder salir hacia sus centros de trabajo.

Además, la vía entre los municipios de Metepec y Tenango de Doria sufrió afectaciones importantes en uno de sus carriles, lo que complica el paso de vehículos y el transporte de insumos hacia poblaciones cercanas. Las vías de comunicación en Tianguistenco también resultaron afectadas por deslaves.

Reporte de daños en Tepeji del Río tras la intensa tromba

En Tepeji del Río, una tromba intensa colapsó las techumbres de puestos del tianguis local; al menos seis puestos, entre verdulerías y locales de herramientas, quedaron sepultados por los escombros. No se reportaron víctimas mortales. En una fábrica ocurrió un colapso parcial y un hombre resultó lesionado, quien fue atendido por servicios de emergencia.

Las lluvias también provocaron la caída de árboles y plafones, lo que activó alertas en varias colonias. Al menos 40 viviendas en fraccionamientos registraron inundaciones y anegaciones, con daños en enseres domésticos y en calles de acceso.

Qué recomienda Protección Civil ante la depresión tropical "Boris"

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, tras tocar tierra en la Costa Chica de Guerrero, “Boris” se debilitó a depresión tropical.

El sistema se ubica aproximadamente a 150 km de Acapulco y presenta vientos sostenidos de 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h; se desplaza a 9 km/h sobre la misma región. Aunque las autoridades declararon el fin de la fase de alerta, advirtieron que la cercanía del sistema mantiene condiciones para lluvias intermitentes durante el día.

Protección Civil exhorta a la población a mantener medidas de precaución: evitar cruzar ríos crecidos, no transitar por carreteras dañadas, resguardar bienes en zonas bajas y seguir los comunicados oficiales. Los cuerpos de emergencia continúan con recorridos de evaluación y apoyos a las comunidades afectadas.