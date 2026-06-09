Empresario denuncia a hijo de Américo Villarreal por intento de extorsión y persecusión

El doctor e integrante del sector empresarial, Israel Alejandro Valdez Sánchez, conocido como "doctor Orraga", rompió el silencio a través de un video para denunciar públicamente que es víctima de una campaña de hostigamiento por parte del gobierno de Tamaulipas. El origen de este calvario, según explica el afectado, radica en su rotunda negativa a pagar un "moche" o soborno de 110 millones de pesos que le fue exigido directamente por el gobernador Américo Villarreal.

La represalia por no doblarse ante la extorsión destruyó por completo su estabilidad. De un día para otro, la administración estatal le canceló contratos vigentes, retuvo pagos legítimos por trabajos ya realizados y le impuso un cerco financiero que hoy tiene a su compañía al borde de la quiebra. Valdez Sánchez detalló que el dinero exigido ilegalmente se dividía de forma específica: 80 millones de pesos destinados a posiciones dentro de la estructura local y los 30 millones restantes para el nivel estatal, una condición que rechazó para no corromper la ética de su empresa.

Ocho meses de arraigo y la fabricación de delitos

Valdez Sánchez denunció que lleva ocho meses bajo un arraigo completamente injustificado, un proceso legal manipulado con el que pretenden silenciarlo mediante la fabricación continua de nuevos delitos. El afectado relató que las amenazas directas por parte de emisarios oficiales fueron explícitas al advertirle que, si no accedía al millonario pago, "todo el peso del poder del Estado lo iba a aplastar como a una cucaracha".

🚨 Empresario denuncia que Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, le exigió un moche de 110 mdp para mantener un contrato de despensas



Israel Alejandro Valdez afirma que al negarse le cancelaron el programa y comenzó una persecución pic.twitter.com/3uu8RPpQbK — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 9, 2026

A la par del encierro, el afectado ha sido sometido a una campaña de linchamiento público institucional, siendo exhibido como delincuente en ruedas de prensa gubernamentales y medios de comunicación locales y nacionales. "Perdí dinero, sí. Perdí mi paz, también. Pero no voy a perder mi voz", sentenció el empresario, quien aclaró que no busca generar lástima en la opinión pública, sino activar una exigencia real de justicia ante el evidente abuso de autoridad del que es blanco.

Videos de respaldo y alerta ante un posible atentado

Ante el temor fundado de una agresión física irremediable, el denunciante dejó en claro que cuenta con un paquete de evidencias que respaldan cada una de sus palabras, incluyendo grabaciones de video, archivos de audio y registros de las comunicaciones donde se le pretendía extorsionar. Con estas pruebas en sus manos, el "doctor Orraga" hizo un llamado urgente a las autoridades federales de derechos humanos y lanzó una alerta sobre el riesgo inminente que corre su vida por haber levantado la voz.

La parte más alarmante de su mensaje fue la responsabilización directa hacia las autoridades y los rostros del poder del estado sobre cualquier daño que pueda sufrir su entorno. El empresario concluyó de manera contundente afirmando que, si en los próximos días le llegan a fabricar más delitos, si llega a ser privado ilegalmente de su libertad a través de una desaparición o si sufre un atentado fatal, el único motivo real será la represalia directa por haberse negado a entregar los 110 millones de pesos a la red de corrupción oficial.

Este caso llamó la atención del también empresario Ricardo B. Salinas Pliego, quien a través de su cuenta de X expresó: "Toda mi solidaridad con los empresarios víctimas de los narcopolíticos del partido Morena".